Jonathan Couto revela conta de luz de cinco mil reais, e internautas reagem a tour de Carlinhos Maia na casa da família Poncio: Em choque

19/09/2020 | 13:11



A família Poncio se mudou para sua nova mansão há pouco tempo, mas a propriedade já está dando o que falar. Na última sexta-feira, dia 18, Carlinhos Maia esteve lá e fez um tour pelo local junto com o pastor Márcio Poncio.

A mansão, que conta com três casas interligadas, uma para cada família - a de Saulo e Gabi Brandt, a de Sarah e Jonathan Couto, e a de Márcio e Simone Poncio - conta com academia, uma lavanderia gigante e até camarim.

Por conta do tour, o sobrenome Poncio foi parar nos Trending Topics do Twitter, e vários internautas comentaram sobre o imóvel, que está localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Uma pessoa, por exemplo, escreveu:

Tô aqui em choque depois de ver que o Carlinhos Maia mostrou a casa dos Poncio. Aquilo é uma cidade.

Já outra pessoa brincou:

Eu tô passada com a casinha da família Poncio, acho que eles ficam mandando a localização um pro outro pra saberem onde estão.

Após passar um tempo na casa dos Poncio, Carlinhos Maia ficou com uma dúvida em relação à como são divididas as contas da casa. O influenciador então perguntou para Jonathan no Instagram, e postou em seus Stories a resposta dada pelo marido de Sarah Poncio.

Jonathan disse:

É dividido para cada um. Minha conta de luz veio cinco mil esse mês!