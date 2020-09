Obituário - 19 de setembro de 2020

Ademir Medici

19/09/2020 | 09:19



Sábado, 19 de setembro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, 17 de setembro

Algirdas Sukys, 98. Natural da Lituânia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Floripes Albina Moura, 88. Natural de Conceição Aparecida (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth de Carvalho Caxias Silva, 88. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone César da Silva, 86. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Satélite, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Doria de Paula Marques, 85. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Oleriano Ferreira das Chagas, 85. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Etelvina Rodrigues Silva, 83. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice Salete Marabisa, 82. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

João Antonio de Sá, 81. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Jardim Mirante, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Gomes da Silva, 74. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida dos Santos, 74. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Joana Pereira, 70. Natural de Flórida Paulista (SãoPaulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Memorial Phoenix.

Doris Spinossi Rodrigues, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Umberto Aparecido Santinon, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Neusa Maria Ramos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Maria José de Oliveira, 91. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



SÃO CAETANO

João Abdias da Silva, 61. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Fernando Franco de Freitas, 24. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Diadema, quarta-feira, dia 16 de setembro

Maria Augusta Pinheiro da Costa, 91. Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Oliveira, 81. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Catarina Ferreira de Souza, 70. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia na Vila Lídia, em Mauá. Dia 16. Cemitério Municipal.

Edvar Gonçalves de Macedo, 55. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no bairro Pedreira, Jardim Novo Pantanal, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel José Borges, 54. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Suely Pereira Coelho, 41. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 17 de setembro

Jani Luzia de Oliveira Silva, 82. Natural de Caraíbas (Alagoas). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Memorial Planalto.



RIBEIRÃO PIRES

Nilza Lopes da Silva, 53. Natural de Terra Boa (Paraná). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.



PARANAPIACABA

Jacira Alves de Lima, 79. Natural de Jambeiro (São Paulo). Residia em Paranapiacaba. Dia 17, em Santo André. Cemitério Parque das Hortências, em Caçapava (São Paulo).