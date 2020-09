Somente uma das agências do INSS realizou perícia médica

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



19/09/2020 | 00:05



A queda de braço entre os médicos peritos e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) continua. Ontem, das duas unidades que estão autorizadas a realizar atendimento presencial do serviço mediante agendamento prévio, somente uma o fez.

Na agência de São Bernardo, um perito compareceu e atendeu normalmente, de acordo com o INSS. Em São Caetano, nenhum compareceu. “Sobre as outras agências da região que ofereciam o serviço de perícia médica, informamos que Santo André, Mauá e Ribeirão Pires estão passando por vistoria e devem em breve ser liberadas para atender esse serviço”, informou o instituto. A de Diadema não tem previsão de reabertura devido ao elevado número de servidores no grupo de risco. “Eles seguem em trabalho remoto e a unidade atende em regime de plantão, por e-mail, além da exigência expressa, mediante agendamento.”

Ontem, o governo publicou no Diário Oficial da União edital determinando o retorno dos médicos na segunda-feira. E avisou que os peritos que não retornarem ao trabalho terão descontos nos salários. A ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos Federais), por sua vez, afirmou que irá refazer as inspeções por conta própria a partir da próxima semana. “Devido ao impasse causado pela ruptura de diálogo da Secretaria de Previdência, foi necessário tomar esta atitude, visto que a população está sendo prejudicada pela irresponsabilidade e falta de governança do Ministério da Economia, que está colocando em risco a vida de milhares de pessoas”, disse em nota.