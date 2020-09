Organização alerta para cadastro incompleto

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



19/09/2020 | 00:01



A organização do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), alerta que é preciso chegar até o fim do cadastro para que a participação seja efetivamente concluída. Existem milhares de fichas preenchidas de forma incompleta e, desta maneira, não estão na disputa por uma bolsa de estudos integral na universidade, além de outros prêmios, como notebooks.



“É importante finalizar todo o processo e receber o e-mail confirmando a participação no concurso literário”, explica a coordenadora do Desafio, Josiana Abraão. “Estamos notando que muitos alunos fizeram apenas o cadastro e ainda não enviaram a redação, ou fizeram o cadastro e o texto apenas no rascunho, porém, a redação não está concluída. É necessário finalizar o envio da redação para concorrer a todos os prêmios”, afirma.



Josiana explica que, para notificar os participantes sobre a pendência, a coordenação está enviando aviso por e-mail. “Os alunos que receberem o aviso precisam acessar o link www.dgabc.com.br/desafioredacao, entrar no cadastro com o e-mail e senha para finalizar todo o processo”.



As inscrições para o Desafio de Redação podem ser feitas até o dia 30. Por causa da pandemia do novo coronavírus, todo o processo é feito virtualmente, por meio do hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao – basta apontar a câmera do celular para o QR Code para ser direcionado automaticamente para a página de inscrição.



Quem tiver dúvidas sobre as inscrições e envio do texto pode entrar em contato com a organização do evento por meio do telefone 4435-8133, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Estudantes também podem pedir aos professores para que façam o cadastro e o envio das redações.



Podem participar do Desafio de Redação alunos de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas.

O melhor texto ganha uma bolsa de estudos integral na USCS. Donos de outras boas redações levarão para casa aparelhos eletrônicos como notebooks, TVs e tablets.



A melhor torcida dos colégios participantes leva premiação no valor de R$ 3.000. Professores também podem mandar seus textos. Quem participar concorrerá com outros docentes e a melhor redação ganha como premiação um notebook.



O vencedor será anunciado dia 16 de novembro, com transmissão ao vivo pela DGABC TV, que pode ser acessada pelo site do jornal (www.dgabc.com.br).

O concurso é uma realização do Diário e da USCS, e tem patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais.