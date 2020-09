‘Batidão’ atrapalha vida de moradores na Av.Adriático

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



19/09/2020 | 00:01



Moradores do entorno da Praça do Povo, na Avenida Adriático, no Jardim Teles de Menezes, em Santo André, têm enfrentado problemas nos fins de semana. Apesar de o espaço estar localizado a poucos metros do Quarteirão da Segurança, onde está instalado o 6º DP (Distrito Policial) e conta com inspetoria da GCM (Guarda Civil Municipal) e atendimento social, munícipes reclamam de aglomeração de pessoas e falta do uso de máscaras de proteção, entre outros problemas nos comércios instalados na região.



Uma moradora, que preferiu não se identificar por receio de represália, disse que veículos ficam com portas abertas e som alto ligado até 3h da manhã, impedindo o descanso de quem mora na região. “Há motos estourando escapamento e batidão (festas noturnas não autorizadas)”, reclama. Veículos estacionados em cima das calçadas é outro assunto que causa indignação nas pessoas que moram na região.



“O último fim de semana foi um inferno. Solicitamos várias intervenções (dos órgãos competentes), mas até agora nada foi feito”, completou a andreense. Além disso, a moradora conta que entre as pessoas que se reúnem, a maioria jovens, há comércio de bebida funcionando madrugada adentro.



A Prefeitura afirmou que recentemente realizou uma reunião com todos os comerciantes da Avenida Adriático para passar as orientações quanto às regras de funcionamento e segue em constante fiscalização. O Paço avisa para que, caso haja qualquer outro problema neste sentido, a GCM poderá ser acionada via telefone 153.