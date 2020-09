Polícia Rodoviária amplia fiscalização na Semana do Trânsito

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



19/09/2020 | 00:01



omeçou ontem e vai até sexta-feira a Semana Nacional do Trânsito, que é prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Na região, as primeiras ações foram nas rodovias Imigrantes e Anchieta, que receberam as operações Radar e Cavalo de Aço, com objetivo de flagrar desrespeito de motoristas às leis. Além de fiscalizar e multar, a campanha tem foco em ações de conscientização voltadas para educação e engenharia do trânsito.



Segundo o capitão Milton Luis da Silva Faria, oficial coordenador operacional interino do 1º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) – responsável pela região –, nas operações de ontem, veículos foram flagrados com excesso de velocidade, um deles estava a 156 km/h na Rodovia dos Imigrantes, onde a velocidade máxima permitida para veículos leves é de 120 km/h. Não foi divulgado relatório de atuações no primeiro dia de operações.



As ações serão voltadas ao controle do excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso do celular ao volante e embriaguez na condução dos veículos. O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, com apoio do ONSV (Observatório Nacional de Segurança Viária), divulgará materiais educativos por meio das suas redes sociais para informar a população sobre as medidas e também promoverá lives nas redes sociais sobre o assunto.



“A solução que encontramos foi intensificar nas redes sociais a conscientização para um trânsito mais seguro, humano e responsável. Estamos cumprindo o objetivo da Semana Nacional de Trânsito, que é envolver a sociedade nas ações, propondo reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade e diminuir os altos índices de morte e feridos no trânsito”, afirmou o secretário executivo do Consórcio, Edgard Brandão, que fará a moderação das lives.



Em Ribeirão Pires, agentes da Prefeitura fazem atividades para chamar a atenção de pedestres e condutores sobre importância do respeito às leis de trânsito, a fim de evitar acidentes. Motoristas serão orientados a reduzir a velocidade em faixas de segurança onde não há semáforos, priorizando, assim, a travessia de pessoas. Para pedestres, a orientação é sempre utilizar a faixa. Serão distribuídos informativos com o objetivo de orientar quanto ao respeito à legislação.



Em Diadema, a Secretaria de Transportes vai realizar ações educativas com agentes de trânsito e orientação sobre travessia. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, a SPMar, concessionária responsável pelas vias, fará abordagem educacional com pedestres, caminhoneiros, ciclistas, motoristas de veículos leves e motociclistas.



“A segurança viária é um elemento primordial, por isso, nosso trabalho educacional foca muito além do momento em que o usuário entra no nosso trecho. Consiste em ajudar a conscientizar todos os atores que compõem o trânsito sobre suas responsabilidades: pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas de automóveis e caminhões. Apenas desta forma conseguiremos diminuir os casos de imprudência e abuso no trânsito”, explicou o diretor executivo da SPMar, Marcos Fonseca.