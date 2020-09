Único revelado no Tigre, volante curte titularidade

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 23:59



O São Bernardo FC se prepara para o jogo de terça-feira, contra o São Bento, em Sorocaba, na ida pela semifinal do Paulista da Série A-2. E no elenco aurinegro, apenas um jogador vem da base do Tigre: o volante Alex Guedes. E, aos poucos, ele vem conquistando seu espaço, sendo titular nos últimos três jogos da equipe.

O jogador de 22 anos chegou há cinco temporadas no Tigre, vindo do CA Diadema, quando os clubes mantinham uma parceria. Disputou três Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estreou pelo profissional aurinegro na Copa Paulista de 2018 mas, sem chances na sequência, acabou emprestado ao Sport, no qual vinha atuando no time sub-23. Foi então que, na montagem do elenco, o técnico Marcelo Veiga solicitou o retorno do volante.

“Estou muito feliz pela confiança que o professor Marcelo (Veiga) vem tendo em mim, me colocando de titular. Trabalhei muito por essa oportunidade”, destacou Alex Guedes, que falou sobre o interesse do Tigre em repatriá-lo. “Estava com minha namorada e quando o empresário falou que o São Bernardo me queria de volta, na hora perguntei quando iria comprar a passagem. É minha casa”, concluiu.