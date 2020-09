São Caetano deixa semi da A-2 de lado para estreia pela Série D do Brasileiro

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 23:59



Em preparação para a disputa das semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2, o São Caetano vira a chave momentaneamente para realizar sua estreia pelo Grupo A8 do Brasileiro da Série D. A partir das 18h, no Estádio Anacleto Campanella, recebe o Caxias-RS. Apesar de estar de volta à competição nacional, o Azulão não esconde que neste momento prioriza a conquista do acesso estadual para depois unir toda sua força na Quarta Divisão brasileira. Assim, é grande a chance de o técnico Alexandre Gallo utilizar escalação alternativa diante dos gaúchos hoje no fim da tarde.

“Nosso foco inicial segue sendo o Campeonato Paulista. Neste momento queremos focar neste acesso, que é muito importante para o São Caetano”, declarou o treinador, que enxerga similaridades entre as séries D e A-2. “São competições que se equiparam. Uma competição dura, com boas equipes. A questão da força é bem latente. Precisamos entrar neste ritmo, mas claro que tentando colocar o nosso estilo de jogo, colocando a bola mais no chão. A gente espera por muitas dificuldades em função disso, porém, temos que nos adaptar o mais rápido possível e entrar com tudo na competição”, disse.

Gallo ressaltou que o adversário inicial do Azulão no Nacional tem qualidades e deverá complicar a missão são-caetanense de estrear com o pé direito. “A gente projeta uma partida difícil. O Caxias foi finalista do seu Estadual, possui boa equipe. Mas vamos com muita força, determinação para buscar essa vitória jogando em casa. É o começo do Campeonato Brasileiro, e é muito importante começar bem.”

A diretoria azulina anunciou quatro contratações nos últimos dias visando a competição: o goleiro Caio e o zagueiro Matheus Santos, ambos ex-Monte Azul (portanto, eliminados pelo próprio São Caetano nas quartas de final da A-2), além do volante Marcílio, ex-Atlético-AC e o meia Lucas Limão, ex-Real Sersale-ITA.