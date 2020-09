Sport se inspira em projeto com Diego Souza para acolher Thiago Neves

18/09/2020 | 19:42



O Sport está disposto a fazer de tudo para acolher e recuperar o futebol do meia Thiago Neves. Recebido com festa no Recife na noite da última quinta-feira, o jogador de 35 anos terá um projeto especial comandado pelo novo clube para render dentro de campo e apagar as duas grandes polêmicas recentes. Apenas neste mês ele teve o contrato rescindido pelo Grêmio e só não assinou com o Atlético-MG porque a torcida ficou revoltada com a negociação.

Para o time pernambucano, a sequência de problemas vividos por Thiago Neves não assusta. O clube avalia que a vinda do jogador se assemelha à condição vivida em 2014, quando a diretoria apostou no atacante Diego Souza. Na ocasião o jogador estava em baixa, mas se recuperou a ponto de ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2016 e convocado para a seleção brasileira no ano seguinte.

"O Sport é um clube que não só com Diego Souza, mas muitas vezes recuperou jogadores que no Grêmio, São Paulo, Corinthians e Flamengo não tiveram o destaque necessário. Aqui, eles chegam e se destacam pelas nossas boas condições", explicou ao Estadão o diretor de futebol do Sport, Chico Guerra. Nos últimos anos a equipe apostou em veteranos como Michel Bastos, Cicinho e até Paulo Baier.

"Temos uma gestão do vestiário e uma estrutura excelente. Essa fórmula de trazer outros jogadores de renome deu certo e vai dar também com o Thiago. Depois de tudo o que ele passou, será acolhido e vai ganhar nosso carinho", afirmou o dirigente rubro-negro.

O reforço do Sport assinou com o clube um contrato válido até o fim do Brasileirão e sem ter salário acima do teto do elenco. Thiago Neves está confiante em apagar a sequência de polêmicas vividas nos últimos tempos. No ano passado, ele foi rebaixado com o Cruzeiro, onde teve divergências com o técnico Rogério Ceni e perdeu um pênalti decisivo contra o CSA na reta final do Brasileirão.

O momento conturbado não passou neste ano. Em 2020 o meia foi campeão gaúcho pelo Grêmio, porém o clube rescindiu o contrato no início deste mês para evitar que o jogador renovasse o vínculo automaticamente ao atingir um número de jogos pré-determinado. Na quarta, ao ver o time gaúcho ser derrotado na Libertadores e afundar na crise, Thiago Neves ironizou no Twitter: "Continuo sendo o culpado?".

Uma confusão ainda maior envolveria o Atlético-MG. A pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, a equipe entrou em contato com Thiago Neves na segunda-feira e lhe ofereceu um contrato. Revoltada com a procura por um meia tão identificado com o Cruzeiro, a torcida alvinegra protestou em frente à sede do clube.

"Quando estava perto de concretizar o acordo, veio uma repercussão negativa. A gente recuou", justificou o diretor de futebol do Atlético-MG, Alexandre Mattos. Irritado com a situação, Thiago Neves notificou o clube extrajudicialmente para cobrar reparação ao prejuízo de imagem.

Logo depois do Atlético-MG desistir, foi a vez do Sport procurar o jogador. E a negociação foi rápida. "Se o Atlético-MG, que está disputando o título, tem interesse no Thiago, por que o Sport não teria? Ele é um jogador raro no futebol mundial, um meia clássico", afirmou o diretor do time pernambucano, Chico Guerra. Por já conhecer Thiago Neves, o técnico Jair Ventura aprovou a negociação e quer contar com o reforço.

"Estou muito feliz, depois de um mês conturbado que eu passei. Tenho certeza que serei feliz com a camisa do Sport", disse o jogador ao desembarcar no Recife, onde foi recebido com festa. A diretoria promete que vai ajudá-lo na adaptação, ao ajudá-lo a encontrar moradia e procurar até colégio para os filhos do atleta quando as aulas forem retomadas.

Nas redes sociais, Thiago Neves tem se mostrado feliz com o novo momento vivido. A promessa do Sport é de as duas partes conversarem no fim do Brasileirão para decidirem se vão prolongar a parceria. "O mais importante desse momento é agora pensar que o Sport precisa de um jogador como ele e o Thiago precisa de um clube como o Sport", resumiu o diretor Chico Guerra.