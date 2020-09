Toyota anuncia saída da sede administrativa de São Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 19:40



A Toyota, montadora japonesa que possui fábrica em São Bernardo, anunciou a mudança da sede administrativa da cidade para Sorocaba, no Interior de São Paulo. A empresa afirmou que a mudança está alinhada com um planejamento para torná-la mais enxuta e competitiva, processo que foi acelerado pela pandemia. A fábrica da região continua produzindo normalmente.

Atualmente, a empresa produz componentes que abastecem a fábrica de Porto Feliz, também no Interior, além de ser fabricante dos motores do Etios, Yaris e Corolla e exportar peças para os Estados Unidos, para montagem do Camry. Na unidade, que é a mais antiga da Toyota no Brasil, fundada em 1962, são cerca de 1.700 trabalhadores na planta. A sede administrativa veio para São Bernardo em 2015.

A empresa também vai abrir PDV (Programa de Demissão Voluntária) para 300 funcionários do administrativo de todo o País. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou que a empresa comunicou a medida hoje e as negociações devem ter início nos próximos dias. O chão de fábrica não será afetada.

Em outubro do ano passado, a cidade perdeu a fábrica da Ford, no bairro Taboão, que após 52 anos de atuação, encerrou as atividades na cidade. Em janeiro deste ano, a Mangels confirmou a mudança da sede de São Bernardo, também após 52 anos, para a cidade de Três Corações, em Minas Gerais.