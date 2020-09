Stefani vence mais uma e vai à semifinal das duplas no Torneio de Roma

18/09/2020 | 18:38



Principal duplista do Brasil, Luisa Stefani segue brilhando na temporada. Nesta sexta-feira, pelo Torneio de Roma, ela e a americana Hayley Carter venceram a checa Lucie Hradecka e a eslovena Andreja Klepac por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/5), 6/4 e 10/8, em 1h42min. Hradecka já foi número cinco do mundo.

Com o resultado, a brasileira alcançou a semifinal da competição, de nível Premier no calendário da WTA. Trata-se do seu melhor resultado num evento desta categoria, logo abaixo dos Grand Slams. Até então sua melhor posição tinha sido as quartas de final em Dubai, em fevereiro.

"Descreveria este jogo como uma briga de gato e rato, muitos altos e baixos para os dois lados. Lembro que em Dubai quando enfrentamos elas foi a mesma coisa. Elas têm um time forte, muito bom, batem muito forte na bola. Então foi um jogo bem legal de dupla no sentido de ter que adaptar a cada momento", comentou a brasileira.

Em busca da vaga na final, Stefani e Carter vão enfrentar agora a taiwanesa Su Hsieh e a checa Barbora Strycova. Elas formam a melhor dupla do mudo na atualidade, sendo a asiática a número 1 na lista individual das duplas e a checa, a número dois.

"Assisti elas jogando na Austrália, jogam muito bem, tiveram ótimos resultados esse ano, ano passado, nos últimos tempos. Mas estou muito animada para o desafio e oportunidade. É esse tipo de time que queremos jogar contra esse ano. Tivemos uma chance contra um time bom no US Open e temos outra", disse Stefani.

CHAVE DE SIMPLES - Também nesta sexta a chave de simples contou com grandes jogos. Destaque para o duelo entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a britânica Johanna Konta. Dona de dois títulos de Grand Slam, a espanhola levou a melhor e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Nas quartas de final, Muguruza terá um desafio mais complicado pela frente. Vai encarar a embalada bielo-russa Victoria Azarenka, vice-campeã do US Open e campeã do Torneio de Cincinnati, na retomada do circuito. Nesta sexta, ela avançou diante do abandono da russa Darya Kasatkina no fim do primeiro set. O duelo estava em 6/6 quando a tenista da Rússia torceu o tornozelo direito e não conseguiu seguir na partida.

Número dois do mundo, a romena Simona Halep também se garantiu nas quartas. Nesta sexta, ela bateu a ucraniana Dayana Yastremska por 7/5 e 6/4. Sua próxima adversária será a casaque Yulia Putintseva, algoz da compatriota Elena Rybakina por 4/6, 7/6 (7/3) e 6/2.

Outra partida das quartas vai reunir a belga Elise Mertens, uma das sensações do US Open, e a checa Karolina Pliskova, número quatro do mundo. Mertens superou nesta sexta a montenegrina Danka Kovinic por duplo 6/4. Pliskova derrotou a russa Anna Blinkova por 6/4 e 6/3.

Ainda nesta sexta, avançaram a ucraniana Elina Svitolina e a checa Marketa Vondrousova, que vão se enfrentar neste sábado.