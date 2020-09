5 hotéis para curtir o Dia das Crianças no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



18/09/2020 | 18:18



O Dia das Crianças está chegando e muitas famílias que já se sentem seguras para viajar estão procurando opções no Brasil para se divertir com os pequenos. Caso planeje tirar alguns dias de descanso, é bom correr, pois a ocupação de hotéis em todo o país vem subindo consideravelmente.

Confira alguns empreendimentos na Bahia e no interior de São Paulo que estão com pacotes especiais para 12 de outubro.

Hotéis para o Dia das Crianças

Resort Village Mata Encantada

Divulgação Resort Village Mata Encantada

Localizado na Vila de Santo André, distrito de Santa Cruz Cabrália, a menos de 30 km de Porto Seguro (BA), o Resort Village Mata Encantada fica dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA). Para chegar lá, é preciso pegar a balsa e atravessar o Rio João de Tiba. O trajeto vale a pena, já que o empreendimento se encontram em meio a praias praticamente desertas com mar calmo, recifes de corais, falésias e coqueiros.

Um dos grandes trunfos do hotel para quem viaja em família são as Casas nas Árvores, dispostas 4 metros acima do solo, nas copas de árvores. Construídas em madeira, todas elas têm 32 m² e são equipadas com cama queen-size, TV de tela plana com canais por assinatura, ventilador de teto, mosquiteiro, cafeteira e frigobar.

O local também conta com quatro villas de 160 m². Amplas e arejadas, as acomodações incluem varanda, sala com TV de tela plana e canais Sky, cozinha equipada (fogão, geladeira, microondas, cafeteira, liquidificador, louças e talheres) e duas suítes (uma com cama queen-size e outra com duas camas de solteiro) com ar condicionado e ventilador de teto.

As casas são cercadas por um jardim privativo de 800 m², com vários tipos de plantas ornamentais e flores. Além disso, ficam a cerca de 35 metros umas das outras, favorecendo o distanciamento social.

Serviço

Para 12 de outubro, o Village Mata Encantada está com diárias a partir de R$ 340 para duas pessoas nas Casas na Árvore, com café da manhã. Já nas villas, as tarifas partem de R$ 620, sem café da manhã.

Txai Resort Itacaré

Divulgação Txai Resort Itacaré

Para quem busca luxo e contato com a natureza, o Txai Resort Itacaré, localizado a pouco mais de uma hora de Ilhéus (BA) é uma boa opção no Dia das Crianças. Para tornar o feriado de 12 de outubro especial, a dica por lá é reservar um bangalô de frente para o mar.

Os pequenos podem aproveitar as piscinas do resort e a praia em seu entorno. Também dá para fazer um Passeio Ecológico no ITC-Tartarugas, palco do Projeto Txaitaruga, que já cuidou de mais de 60 mil tartaruguinhas e permite aos hóspedes adotar um ninho.

Fora isso, as crianças podem realizar diversas atividades lúdicas ao ar livre no resort. Recreadores ficam responsáveis por organizar as experiências e cuidar dos pequenos enquanto os pais relaxam em outras áreas do resort, a exemplo do spa.

Serviço

Para a Dia das Crianças, o Txai Resort Itacaré está com duas opções de programas, de três e quatro noites, entre os dias 8 e 12 de outubro, Os valores dos pacotes partem de R$ 10.635,00 + taxas. Incluem pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar, sem bebidas (alcoólicas ou não. O traslado aeroporto de Ilhéus/ Txai Itacaré/ aeroporto de Ilhéus está incluso. O valor é para casal, e o resort oferece hospedagem cortesia para uma criança de até 12 anos na mesma acomodação dos pais.

Hotéis Tauá no interior de São Paulo e Minas Gerais

Divulgação Tauá Resort & Convention Atibaia

O Grupo Tauá de Hotéis também está com pacotes para o feriado do Dia das Crianças em suas propriedades em Atibaia (SP), Caeté e Araxá (MG). Todos os empreendimentos contam com áreas esportivas e de lazer, como quadras poliesportivas, salões de jogos, cinemas, piscinas climatizadas, academias, kids club e trilhas.

Quem comanda a diversão é o Taualegres, time de monitores que promovem torneios esportivos, peças de teatro, gincanas, shows musicais, brincadeiras ao ar livre e atividades educativas e ecológicas. Já com a Turma do Torí, as crianças se divertem com revistas em quadrinhos e desenhos animados.

Cada resort conta ainda com atrações específicas. No Tauá Resort & Convention Atibaia, é possível divertir-se no Aquapark Indor, um parque aquático indoor. Ali há 16 atrações, como toboáguas, rio lento e área de spa, com água aquecida à 29°C e ambiente a 27°C.

O Tauá Grande Hotel Termas de Araxá, por sua vez, tem espaços como o Atelier da Vivi e Espaço Criatividade, onde as crianças podem criar e se divertir, praticar arco e flecha e passear de bicicleta, que pode ser alugada no próprio resort. Também dá para andar de caiaque e caminhar no parque anexo à propriedade.

Já o Tauá Resort e Convention Caeté dispõe da Jota City- A Metrópole do Futuro, área temática com 450 m². Além disso, no hotel do interior de Minas Gerais é possível aproveitar o Aqualegre, tobogã tematizado com a Turma do Torí e que fica em meio a uma piscina aquecida. O empreendimento ainda conta com Fazendinha do Toninho Cowboy, que proporciona passeios a cavalo.

Serviço

No Tauá Resort Atibaia, no interior de São Paulo, três diárias entre 9 e 12 de outubro saem a partir de R$ 4.980 em quarto superior. O Tauá Resort Caeté, por sua vez, tem pacotes no mesmo período desde R$ 4.221,00. No Grande Hotel Termas de Araxá, três dias no feriado, em quatro superior, custam a partir de R$ 3.822.