Cachorrão supera 19 desfalques, vence e se aproxima da classificação na Série A-3

18/09/2020 | 17:19



O EC São Bernardo teve uma tarde de superação nesta sexta-feira, no Estádio 1º de Maio, no retorno do Campeonato Paulista da Série A-3. Depois de seis meses sem jogar, o Cachorrão teve um imprevisto de última hora. Aliás, um não, 15. Este foi o total de jogadores que testaram positivo para a Covid-19 e ficaram fora de combate. Com dois machucados e dois suspensos, eram 19 os desfalques do técnico Renato Peixe para a partida. Ainda assim, mesmo com apenas um goleiro e dois jogadores de linha como opções no banco de reservas, a equipe do Grande ABC venceu o Desportivo Brasil por 3 a 1, de virada, e se aproximou da classificação para o mata-mata.

Com um time montado "do jeito que deu", Renato Peixe utilizou o quarto goleiro, Faccas, colocou o atacante Gustavo como volante. Enfim, fez o que pôde para armar o time. Bem postado e compactado, o Cachorrão se desdobrou para contornar todos os problemas. Mas quando Caio César abriu o placar para o time de Porto Feliz, aos 36 minutos do primeiro tempo, parecia que a partida teria outro desfecho. Até que, aos 46, um toque de mão dentro da área proporcionou penalidade que o estreante Iago converteu.

Na segunda etapa, Francisco Alex e Tito cansaram e tiveram de ser substituídos. Entraram Tony e Matheus Mangolin, únicos dois jogadores de linha na suplência. Wilson e Felipe Sussai, com cãibras, tiveram de aguentar até o fim. E quis o destino que Matheus Mangolin fizesse o gol da virada do Cachorrão. Um golaço, aliás. Aos 33, ele acertou o ângulo: 2 a 1. Ainda deu tempo para, aos 36, em novo toque de mão e penalidade marcada para o EC São Bernardo, Iago marcar o terceiro e decretar a vitória alvinegra.