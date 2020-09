Pneus: 10 dicas práticas para aumentar a segurança

Da Redação

Garagem360



18/09/2020



Entre os dias 18 e 25 de setembro é realizada a Semana Nacional do Trânsito 2020, que acontece todos os anos desde a implantação do Código Nacional de Trânsito, em 1997. Neste ano, a campanha em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária – ONSV pelo Programa Laço Amarelo, terá como tema “Perceba o Risco, Proteja a Vida”, dando sequência às ações educativas e de conscientização para um trânsito mais seguro.

Por conta disso, Garagem360 e a Associação Nacional da Indústria dos Pneumáticos (ANIP) separaram 10 dicas importantes para a manutenção e segurança dos pneus. Esses componentes, claro, fazem toda a diferença quando o assunto é direção segura.

1 – Calibragem dos pneus

Os pneus devem ser calibrados semanalmente de acordo com a indicação do manual do veículo e indicações do fabricante. A baixa pressão é especialmente nociva, pois torna a direção pesada, aumenta o consumo de combustível e o desgaste dos pneus. A pressão deve ser regulada com os pneus frios.

2 – Balanceamento e alinhamento

O balanceamento dos pneus e o alinhamento das rodas do veículo devem ser realizados a cada 10 mil quilômetros rodados, quando surgirem vibrações, na troca ou no conserto do pneu, quando o veículo sofrer impactos na suspensão, quando apresentar desgastes irregulares, quando forem substituídos componentes da suspensão ou quando o veículo estiver puxando para um lado.

3 – Rodízio de pneus

O rodízio compensa a diferença de desgaste dos pneus, além de trazer mais estabilidade e eficiência. No caso de pneus diagonais de passeio, o rodízio deve ser feito a cada 5.000 quilômetros rodados. Já para os pneus radiais de passeio, deve ser realizado a cada 8.000 quilômetros.

4 – O perigo dos “pneus carecas”

O Tread Wear Indicator (TWI) é uma saliência de borracha com altura de 1,6 mm que é colocada dentro do sulco do pneu. Quando o desgaste do pneu atinge esse indicador, significa que já está no limite de segurança e é hora de trocá-lo.

5 – Estepe

O estepe é tão importante quanto os pneus que estão sendo usados e deve estar em boas condições para uma eventual troca.

6 – Pista molhada

A atenção deve ser redobrada em dias de chuva. A aquaplanagem pode fazer com que se perca o controle do veículo, principalmente se os pneus estiverem carecas. Em caso de chuvas fortes, reduza a velocidade.

7 – Segurança em motocicletas

A reforma de pneus em motocicletas afeta a curvatura e as dimensões originais nos componentes externos dos pneus: banda de rodagem, ombros e flancos e é proibida no Brasil. As leis que proíbem o uso e serviço de reforma em pneus de motocicletas são: a Resolução 158/2004, do Conselho Nacional do Trânsito (CONTRAN), que proíbe o uso de pneus reformados e a Portaria 554/2014, do Inmetro, que proíbe o serviço de reforma de pneus.

8 – Produtos inimigos do pneu

Derivados de petróleo atacam a borracha dos pneus. Por isso, não estacione sobre poças de óleo e verifique se os produtos usados nas rodas têm alguns destes elementos.

9 – Saber “ler” o pneu

Nem todos reparam nas letras e números na lateral do pneu, mas eles estão relacionados a informações sobre o próprio pneu como carga e pressão máxima, local e data de fabricação, limite de velocidade, dimensões, tipo de construção e modelo.

10 – Escolhendo o pneu certo

Quando chega a hora de trocar os pneus nem sempre é fácil saber qual é o mais adequado. Para isso, é importante sempre consultar o manual do veículo. Lá é possível encontrar o tamanho e os limites de carga e velocidade que devem ser respeitados.