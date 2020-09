Joseph Safra desbanca Lemann e é o mais rico do País, diz Forbes

18/09/2020 | 17:10



A lista das maiores fortunas do Brasil, levantada pela revista Forbes, teve uma mudança na liderança este ano. O banqueiro Joseph Safra, com uma fortuna estimada em R$ 119 bilhões, tirou do primeiro lugar o empresário Jorge Paulo Lemann, sócio da ABInbev e da 3G Capital, com patrimônio de R$ 91 bilhões. O pódio dos mais ricos é completado por Eduardo Saveri, cofundador do Facebook, com fortuna estimada em R$ 68 bilhões.

A lista da Forbes Brasil deste ano traz 238 nomes, com fortunas originadas a partir de empreendimentos nos setores de bens de consumo, seguros, infraestrutura e logística, farmácias, aviação e transporte, educação e tecnologia, entre outros. São 33 nomes a mais em relação ao ranking do ano passado.

Esse aumento no número de bilionários teve um impulso da fabricante de motores Weg. São 10 novos bilionários ligados à empresa - os estreantes na lista herdaram participações acionárias deixadas pelos fundadores da empresa Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Também estreia na lista o investidor Alexandre Behring, apontado como o sexto mais rico do País, com fortuna de R$ 34 bilhões. Behring também é sócio da 3G Capital e presidente do conselho de administração da Kraft Heinz.

Outro que estreou diretamente no top 10 da lista é o empresário maranhense Ilson Mateus, presidente e maior acionista do Grupo Mateus, rede varejista com 137 lojas distribuídas no Nordeste. O grupo prevê abrir o capital na Bolsa em outubro, com expectativa de captação de mais de R$ 4 bilhões.

Luiza Trajano é a única mulher a figurar a lista dos 10 mais ricos. O patrimônio da empresária do Magazine Luiza cresceu 181% no último ano, segundo a Forbes. Luiza é agora a mulher mais rica do Brasil, posto que antes era ocupado por Miriam Voigt, da Weg.

Veja quem são os dez primeiros colocados nesse ranking:

1º - Joseph Safra (setor financeiro) - Patrimônio: R$ 119 bilhões

2º - Jorge Paulo Lemann (Bebidas e investimentos) - Patrimônio: R$ 91 bilhões

3º- Eduardo Saverin (Investimentos/Internet) - Patrimônio: R$ 68 bilhões

4º - Marcel Telles (Bebidas e investimentos) - Patrimônio: R$ 54 bilhões

5º - Carlos Alberto Sicupira e família (Bebidas e investimentos) - Patrimônio: R$ 42,6 bilhões

6º - Alexandre Behring (Investimentos) - Patrimônio: R$ 34,3 bilhões

7º - André Esteves (Setor financeiro) - Patrimônio: R$ 24,9 bilhões

8º - Luiza Trajano (Varejo) - Patrimônio: R$ 24 bilhões

9º - Ilson Mateus (Varejo) - Patrimônio: R$ 20 bilhões

10º - Luciano Hang (Varejo) - Patrimônio: R$ 18,7 bilhões