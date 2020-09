Anitta fala de parceria com Cardi B e revela que vem diminuindo o ritmo desde 2019: - Antes trabalhava sem dormir

18/09/2020 | 17:11



Anitta está bombando nesta sexta-feira, dia 18, com o lançamento da música Me Gusta, parceria com Cardi B e Myke Towers. Em seu perfil oficial do Instagram, a poderosa até mostrou a sua reação ao descobrir a contribuição da rapper norte-americana para o single: sim, foi uma total surpresa! E em entrevista ao jornal Extra, durante uma coletiva de imprensa para promover este novo trabalho, a cantora contou o motivo de parecer entediada no início das imagens.

- Eu já tinha dado ok para a música trinta vezes e já estava de saco cheio. Até que meu empresário ligou mais uma vez e me pediu para aprovar o single por Zoom. Eu estava fazendo compras, e ele me interrompeu. Achei esquisito, mas fui lá ouvir tudo de novo. Foi quando veio a Cardi B e eu fiquei Aaaa, revelou.

Ok... agora o vídeo com som. Este foi o exato momento em que descobri que a melhor mulher de todas iria estar na minha música. Sim, meu empresário me fez a melhor surpresa da minha vida, escreveu a funkeira na legenda.

Anitta também revelou que vem diminuindo o seu ritmo de trabalho desde 2019, quando deixou de empresariar a própria carreira.

- Ano passado decidi que não ia cuidar da minha carreira. Eu estava muito cansada, exausta de fazer todos os papéis. Tudo era eu que fazia. Foi então que lancei o álbum Kisses para encontrar um manager e pronto. Agora quem olha tudo para mim no Brasil é meu irmão (Renan Machado) e, lá fora (na carreira internacional), meu manager.

Isso não significa, entretanto, que a artista não tenha muitos compromissos.

- Estou trabalhando e aproveitando por prazer. Antes trabalhava sem dormir, mas hoje, por exemplo, falei para minha equipe que queria comer e dormir, por mais que seja um lançamento grande. Porque para mim virou uma coisa de prazer, pois as realizações eu já cumpri na minha cabeça.

A cantora, de 27 anos de idade, ainda voltou a falar sobre o desejo de se aposentar aos 30 anos de idade.

- Quando tiver uns 30, 30 e poucos, gostaria de ser mãe e parar um pouco. Minha ideia continua sendo essa.