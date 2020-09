18/09/2020 | 17:10



Ticiane Pinheiro respondeu seguidores do Instagram nos Stories, e revelou duas vontades suas!

Primeiro, respondendo se ela, que é mãe de Manuella com César Tralli e de Rafinha, com Roberto Justus, seu ex, assumiu que quer aumentar a família:

Sim [quero ter mais filhos].

Depois, ela dividiu seu sonho profissional:

Interpretar minha mãe no filme Garota de Ipanema.