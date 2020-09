Bradesco fecha acordo com funcionários para regulamentar home office

18/09/2020 | 16:10



O Bradesco fechou um acordo com seus funcionários para regulamentar o home office, algo que cresceu de forma obrigatória por conta da pandemia de covid-19, mas que valerá de forma permanente. Faz parte do acordo uma ajuda de custo no valor de R$ 1.080,00 no primeiro ano para cobrir gastos com internet e luz, por exemplo. Se o banco conceder em comodato a cadeira, a quantia será de R$ 960,00 a ser recebida pelo funcionário.

Em assembleia virtual, o resultado foi de 93,35% dos votos favoráveis do acordo para o pós-pandemia.

"Tivemos uma votação expressiva dos bancários e bancárias do Bradesco. O Sindicato agradece a confiança e a participação de todos e de todas", afirmou, em nota, a secretária-geral do sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Neiva Ribeiro.

Ainda conforme o acordo, o pagamento de R$ 1.080 no primeiro ano será feito de uma única vez.

Nos seguintes, o banco vai pagar a quantia de R$ 960,00, que poderá ser paga de uma só vez ou em até 12 vezes.

O regime de teletrabalho não será obrigatório.

O Bradesco concordou em adotar o controle da jornada, por meio de programa de computador para registro dos horários de trabalho.

O banco fornecerá ainda notebook ou desktop, mouse, teclado independente e headset.