Policiais realizam sonho de criança em São Bernardo

Mauricio Silva

Do Diário do grande ABC



18/09/2020 | 15:52



No dia em que Victor Hugo completou quatro anos, celebrado na quarta-feira (16), policiais militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram o sonho do menino e compareceram na residência no momento da comemoração de mais um ano de vida.

Tudo isso só foi possível porque os pais de Hugo entraram em contato com o batalhão, explicaram que o menino era admirador dos agentes e questionaram qual era a possibilidade de uma equipe da unidade comparecer na festa.

Não pensaram duas vezes. No dia da comemoração, os policiais compareceram ao aniversário e para aumentar a surpresa , levaram uma farda e uma mini viatura da corporação para presentear o aniversariante.

Segundo os policias, emocionado e surpreso, o garoto vestiu o uniforme e pousou para várias fotos.