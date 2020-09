Receita de cheesecake leva sabor do Chile para casa

Redação

Do Rota de Férias



18/09/2020 | 14:48



Se visitar a ilha de Chiloé, ao sul do Chile, ou os lagos e montanhas da Patagônia é, no momento, um sonho distante, uma boa opção é trazer para casa um pouco dos sabores desses destinos. Uma boa dica nesse sentido é preparar o cheesecake de frutas vermelhas da rede de hotéis Tierra, uma das mais renomadas do país sul-americano.

Como no Brasil é difícil encontrar ruibarbo, que faz parte da receita, a dica é substituí-lo por outras frutas vermelhas. Confira como produzir a sobremesa:

Receita de cheesecake de frutas vermelhas do Tierra

Ingredientes do recheio

240 g. de queijo cremoso.

200 g. de chantilly.

150 g. de açúcar de confeiteiro.

500 g. de frutas vermelhas (mirtilos/framboesas/morangos/amoras).

5 lâminas de gelatina pura sem sabor.

Modo de preparo

Misture o açúcar de confeiteiro com o queijo cremoso, acrescente o chantilly e a gelatina previamente hidratada. Acrescente as frutas vermelhas amassadas, misture tudo e coloque em moldes.

Ingredientes da cobertura de frutas vermelhas

300 g. de frutas vermelhas amassadas (podem ser caramelizadas e tornar-se molho).

100 g. de açúcar de confeiteiro.

10 lâminas de gelatina pura sem sabor.

Modo de preparo

Misture bem todos os ingredientes, despeje a mistura em uma forma, congele e, em seguida, coloque-a sobre o preparo anterior (recheio).

Ingredientes da base de amêndoas

200 g. de farinha de amêndoas.

100 g. açúcar de confeiteiro.

150 g. de manteiga sem sal.

300 g. de farinha.

2 ovos.

Modo de preparo

Amoleça a manteiga e misture-a com o açúcar de confeiteiro. Acrescente os ovos e, em seguida, os dois tipos de farinha. Quando obter uma mistura homogênea, despeje-a em uma forma e asse-a por oito minutos a 176°C. Quando a base estiver pronta, coloque os preparos anteriores por cima.

As melhores comidas e bebidas para provar em outros países

Confira no álbum uma lista com pratos típicos de diversos lugares do mundo.