Confira 5 navegadores mobile e escolha o ideal para você

Marcella Blass

Do 33Giga



18/09/2020 | 14:48



Nem sempre o navegador nativo do smartphone agrada a todas as pessoas. Nesses casos, é possível encontrar boas alternativas na loja dos sistemas operacionais do Google e da Apple que se adaptam às necessidades e gostos do usuário. Entre versões mobile de grandes browsers da web e serviços menos conhecidos, é possível encontrar opções específicas para reduzir o consumo de dados, navegar sem deixar rastros e muito mais, confira.

UC Browser

De cara, logo na página inicial do navegador, o usuário consegue acompanhar notícias populares no momento, informação sobre times de futebol, horóscopo, músicas e ser direcionado para esse conteúdo na internet. Focado em diminuir as dificuldades comuns à navegação mobile, o UC Browser garante boa velocidade de carregamento para as páginas acessadas e oferece recursos como comando por voz, suporte a gestos multitoque, bloqueador de propaganda, entre outras funções. Disponível para Android e iOS.

Opera Mini

Com versões para Android, iOS e Windows Phone, o navegador é focado em economia de dados e promete otimizar até 90% do uso de dados gratuitamente. Dono de uma interface simples, mas agradável, o aplicativo permite que o usuário personalize a qualidade com a qual as imagens serão exibidas, veja ou desabilite o speed Dial e ainda escolha entre a economia alta ou extrema, indicadas para mais velocidade e economia em conexões lentas, respectivamente.

InBrowser

Disponível para Android e iOS, por padrão, o navegador funciona sempre em modo privado e apaga todas as informações do histórico assim que é encerrado. O browser pode desapontar um pouco pelo layout simples demais, a não possibilidade de mudar o idioma para português e, por incrível que pareça, o fato de não se adaptar muito bem a tela do smartphone. Por outro lado, é interessante para quem deseja privacidade total durante a navegação.

Chrome

Já conhecido nos computadores, o navegador do Google oferece uma boa experiência de navegação em uma interface visualmente agradável. Entre outros recursos básicos, o aplicativo também dispõe de uma opção de economia de dados que, basicamente, compacta as páginas visitadas antes de fazer o download delas. O navegador também garante segurança e protege o usuário de páginas maliciosas, phishing, malware e downloads perigosos em dispositivos Android e iOS.

Navegador APUS

Com versão apenas para Android, ele ocupa pouco mais de 6 MB de espaço no aparelho, o que o torna ideal para quem já está com o armazenamento interno do aparelho quase cheio. Sua interface é bem construída e mistura elementos como previsão do tempo e cards de notícia com funcionalidades para deixar a navegação mais prática e agradável. O navegador permite escolher um mecanismo de busca diretamente na barra de URL, pesquisar por comando de voz e ainda tem modo noturno e bloqueador de anúncios nativo.