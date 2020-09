InnSaei.TV: opção de TV por streaming tem programas a partir de R$ 4

Da Redação

Do 33Giga



18/09/2020 | 14:48



A plataforma de streaming InnSaei.TV chegou ao mercado em agosto. Seu principal diferencial, além de oferecer programas por valores entre R$ 4 e R$ 10, é oferecer programação diferenciada e, de acordo com ela mesma, de alta qualidade.

A InnSaei.TV tem festivais, séries, show e também programação focada em públicos específicos, como os canais Black, LGBTQI+ e Manas. Algumas das opções ainda estão em desenvolvimento e devem estrear em breve.

Em setembro, InnSaei.TV anunciou algumas novas opções em seu catálogo. Entre longas e curtas, estreiam títulos como Roupa de Baixo, Entre Greves, Não me Calam, O Verde Está do Outro Lado, Via Sacra da Rocinha e Abismo Tropical.

Além disso, outra atração é o festival de cinema FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul, que será transmitido pela plataforma a partir de 24 de setembro. Confira a seguir, em detalhes, os conteúdos que estreiam na InnSaei.TV.

Roupa de Baixo: estreia 17/09; curta; direção Lara Dezan; 14 minutos.

Sinopse: conta a trajetória de um trabalhador braçal que, de Benedito Justo, se apresenta hoje como Suely. O curta documental narra, através do depoimento de Suely, de seus familiares e os moradores de São Luiz de Paraitinga, seu passado e sua realidade – as dificuldades de se assumir como mulher no meio rural. Suely passa anos vestindo roupas de mulher por baixo das roupas de homem, antes de se vestir de noiva e mudar sua vida e seu corpo. Confira o trailer aqui.

Entre Greves: estreia 01/10; longa inédito; direção Adil Lepri; 74 minutos.

Sinopse: através do levantamento de imagens de arquivo inéditas e do recolhimento de depoimentos de sindicalistas, o longa narra a história do mais antigo sindicato do país ainda em atividade, o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, fundado em 1917. O filme mostra alguns momentos conhecidos da história, como a revolta dos marinheiros, o golpe de 1964 e as greves do final dos anos 1970 no Rio trazendo o “novo sindicalismo”, famoso no pelo seu surgimento no ABC paulista, com imagens detalhadas de arquivo e depoimentos de quem viveu esses momentos. Trailer aqui.

Não me Calam: estreia 01/10; curta inédito; direção Barbara Cunha; 15 minutos

Sinopse: Lisboa, março de 2018, Marcha das Mulheres. Marcha-se contra a desigualdade salarial, gentrificação, xenofobia, violência de gênero, feminicídio. Adelaide (36), poeta, e Naire (68), advogada aposentada marcham juntas por mudanças, enquanto desvendam as diferenças geracionais em suas lutas. Seis dias depois, no Brasil, Marielle Franco é assassinada. “Não nos calaremos.” Um curta-ensaio feminista. Trailer aqui.

O Verde Está do Outro Lado: estreia 08/10; longa; direção Daniel A. Rubio; 78 minutos.

Sinopse: o filme estabelece um paralelo entre as experiências do Chile e do Brasil, para tratar do acesso das populações à água no mundo, explorando as nuances econômicas e ambientais envolvidas na disputa pela propriedade da água, que irá determinar o futuro do planeta. O documentário faz uma reflexão sobre a necessidade urgente de legislar e fiscalizar para construir uma governança efetiva e uma justa distribuição das águas em tempos de escassez. Trailer aqui.

Via Sacra da Rocinha: estreia 15/10; Curta inédito; direção: Cleber Araújo; 25 minutos. Sinopse: entre os anos de 2017 e 2018 a Rocinha foi destaque nos noticiários e manchetes que colocaram em pauta a disputa territorial pelo controle do tráfico numa das maiores favelas da América Latina. Foi nesse cenário que a Via Sacra da Rocinha chegou a sua 26º edição com a proposta de denunciar as diversas formas de violência vivenciadas pelos favelados, tendo como questão central os problemas que afetam a rotina da cidade carioca, sobretudo, as periferias. Trailer aqui.

Os novos conteúdos estarão disponíveis na plataforma nas datas marcadas acima. Depois de adquiridos, eles ficam disponíveis para transmissão on demand pelo prazo de 72 horas. A innSaei.TV pode ser baixada na App Store (para iPhone) ou Google Play (Android). Tem opções para SmartTVs, tablets e computadores.