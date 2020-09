Raissa Barbosa comemora permanência em A Fazenda 12 e Biel fala sobre estratégia: - Vamos focar os votos nela de novo

18/09/2020 | 14:11



O primeiro eliminado de A Fazenda 12 foi Fernandinho, fazendo com que Lucas Cartolouco e Raissa Barbosa retornassem para a casa com 33,41% e 44,14% dos votos respectivamente. A emoção na casa foi grande, e os dois competidores comemoraram ao retornar à sede, compartilhando a emoção com os colegas de confinamento.

Raíssa, que foi a mais votada da casa para compor a primeira Roça da edição, voltou ao jogo com sede de vingança e mostrou que não vai esquecer dos votos que recebeu ao declarar que já tem sua estratégia clara:

- Sim, com certeza. Tenho oito opções de voto. Se eu voltar, vou voltar com tudo para cima dessas oito pessoas.

Ao retornar à sede, a modelo foi recebida com comemoração por parte das amigas, que a acalmaram oferecendo copos d'água. Já no quarto, a comemoração continuou, e a peoa Mirella a chamou para, em frente à câmera, usarem o bordão de Anitta:

- Voltei, quer vocês queiram, quer não. Gostou? Tá gostado, não gostou o problema é de vocês, quer ir embora, pode ir embora!

Na manhã desta sexta-feira, dia 18, dia seguinte à eliminação, o atual Fazendeiro da Semana, Rodrigo Morais, delegou as tarefas aos peões e deixou Raissa cuidando das ovelhas. Bem-humorada após ser salva pela vontade do público, a peoa se divertiu ao tratar dos animais, recebendo instruções dos colegas sobre o que fazer.

Mais tarde, enquanto lavava a louça acompanhada de Juliano Ceglia, os dois conversaram sobre a formação da Roça, com Raissa alegando que se sentiu rejeitada ao receber oito indicações - a última delas vindo do próprio Juliano. Nesse momento, o competidor pediu desculpas à Raissa por seu voto, alegando que, se pudesse voltar atrás, teria votado em Matheus:

- Hoje, entendendo dessa forma, eu indicaria o Matheus, por exemplo, que é um cara que entenderia na hora a minha atitude, mas pra mim, o voto que eu dei em você foi como se fosse pro Matheus, tipo Ah vai entender porque não valia mais nada. Hoje com certeza eu faria diferente, mas na hora eu não interpretei assim.

Estratégia de Biel

A volta de Raissa, é claro, não agradou a muitos. Biel, que foi atacado pela peoa após a formação da Roça, expressou seu descontentamento quanto ao retorno da peoa em conversa com Cartolouco:

- Vamos focar nela de novo, vamos focar os votos dela na casa. Dar um animal para ela, que ela não vai para a baia e vamos torcer para que até quinta-feira ela não traga nada de novo e o povo vai ver... Causar com a gente ela não vai, porque a gente não vai dar motivo. Acho que ela só voltou porque o Fernandinho era muito fraco.

Outro competidor que não caiu nas graças do cantor foi Lucas Maciel. Na mesma conversa, Biel deixou claro que não gosta do colega de confinamento, chamando-o de burro e afirmando que quer vê-lo fora do reality:

- Burro! Quero ver ele caindo. Quero ter esse prazer. Estou com ranço. Toda a vez que ele fala, dá vontade de fazer ele engolir as palavras... Com ele eu estou sendo falso, já.