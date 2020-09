SP totaliza 924 mil casos confirmados da covid-19 e 33.678 mortes pela doença

18/09/2020 | 13:53



O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registra 924.532 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 33.678 mortes pela doença. Entre a quinta-feira, 17, e esta sexta-feira, 18, foram contabilizados 7.711 novos casos, alta de 0,8% em 24 horas, e 206 novos óbitos, aumento de 0,6%.

Segundo Gorinchteyn, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 49,1% no Estado e de 48,5% na região metropolitana da capital.

"O melhor índice desde o início da pandemia", afirmou o secretário

De acordo com a secretária estadual de Desenvolvimento Regional, Patrícia Ellen, as regiões da Baixada Santista, Piracicaba, Registro e Taubaté tiveram queda no número de internações semanais superior a 20%.