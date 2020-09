Ford inicia a produção da nova F-150 nos EUA

Da Redação

Do Garagem360



18/09/2020 | 13:48



A Ford anunciou o início da produção da nova F-150 no complexo do Rouge, em Dearborn, EUA. Além disso, a companhia vai construir um novo centro de veículos elétricos no local, onde será feita a F-150 elétrica em meados de 2022, além de uma versão híbrida.

Nova F-150

A nova F-150 chega ao mercado norte-americano em novembro. De acordo com a fabricante, ela terá maior capacidade de reboque e carga útil do segmento. Além disso, apresentará recursos novos para aumentar a produtividade, como atualizações “over-the-air” e um trem de força híbrido PowerBoost de 3.5 litros com gerador de energia integrado, o Pro Power Onboard.

A F-150 elétrica está passando por testes nas pistas e laboratórios para ser uma picape com o menor custo total de operação da linha já feita até hoje.

Além disso, a Ford vai lançar uma nova tecnologia na F-150 elétrica que permite usar a picape como fonte de energia para acampamentos e locais de trabalho.

Vale acrescentar também que veículos elétricos, como a F-150 elétrica, requerem significativamente menos manutenção que um motor a gasolina típico, com economia de mais de 40% no custo total operação.

