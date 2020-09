PRTB expulsa pré-prefeiturável de Santo André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 13:24



A executiva do PRTB de Santo André, presidida por Acácio de Moraes, decidiu expulsar o pré-candidato a prefeito Dennis Ferrão das fileiras da sigla diante da troca de farpas que envolveram a efetivação de nome na disputa majoritária. A decisão da comissão provisória sobre o desligamento do policial federal se deu de forma sumária logo depois do encaminhamento de processo à comissão de ética da legenda. Cabe recurso na Justiça comum - Ferrão chegou a realizar convenção partidária para oficializar o projeto próprio, mas o ato foi considerado nulo pela direção da agremiação.

“A comissão (…) vem respeitosamente à presença de vossa senhoria, nos termos do estatuto, comunicá-lo que após análise de graves fatos, visando salvaguardar a integridade do partido e seus integrantes, especialmente no âmbito deste município, a comissão de ética, por unanimidade, decidiu aplicar-lhe a pena de expulsão dos quadros partidários”, diz documento, assinado por Acácio e datado do dia 16. O material foi direcionado à Justiça Eleitoral e às demais instâncias da sigla.

O coordenador regional do PRTB, Marcos Thomazini, classificou a convenção como ilegal. Ele pontuou que Ferrão é insubordinado e realizou o evento à revelia da direção, sem maioria absoluta, apontando que o pré-prefeiturável, então vice-presidente do partido, usurpou a função que compete ao dirigente local, além de ameaçar, difamar e caluniar integrantes do comando da legenda. Entre as acusações do grupo de Ferrão estaria recebimento de valores financeiros para impedir a candidatura ao Paço.

Ferrão, por outro lado, sustentou que irá protocolar ação judicial visando manter-se nos quadros do partido, bem como forma de formalizar o registro de candidatura. “Seguimos todos os trâmite legais, tanto do estatuto quanto da legislação. Não ferimos qualquer regramento. Estamos preparando a ação, está muito claro que houve arbitrariedade no caso. (Para essa expulsão) Não houve sequer processo administrativo ou direito à ampla defesa. Não recebi notificação. Só vejo que o único objetivo, pela pressa e sequência dos fatos, era inviabilizar o registro”, disse, ao acrescentar que “ainda que o partido não queira”, buscará liminar para dar continuidade à candidatura.