Volta às aulas está mantida em 7 de outubro para ensino médio em SP, diz Doria

18/09/2020 | 13:16



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a previsão de volta às aulas no Estado está mantida para o dia 7 de outubro em escolas estaduais, municipais e particulares. "Evidentemente vamos respeitar autonomia de prefeitos para abertura nas suas cidades", completou o governador

Segundo o governador a partir do dia 7 de outubro, na rede estadual, a volta às aulas será feita de forma escalonada a partir do ensino médio e educação de jovens e adultos, as mais afetadas pela evasão escolar.

De acordo com Doria, a previsão para o ensino fundamental da rede estadual é 3 de novembro.

No dia 8 de setembro foi feita a liberação opcional para escolas em regiões que estão, há pelo menos, 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo de quarentena heterogênea.

Doria informou também que foi feita a liberação de R$ 50 milhões, via programa Dinheiro Direto na Escola, para garantir a adequação das escolas de forma gradual e responsável.