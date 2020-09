Anitta é acusada de mandar indireta para Manu Gavassi após criticar o termo Fada Sensata

18/09/2020 | 13:10



Anitta deu o que falar nas redes sociais depois que um vídeo seu, feito para a revista Vanity Fair, começou a bombar entre os internautas. No vídeo, a funkeira tenta explicar algumas gírias brasileiras em inglês, comentando também o que acha de algumas delas. Ao chegar na gíria Fada Sensata, no entanto, Anitta causou polêmica ao deixar bem claro - tanto verbalmente quanto com caras e bocas - que não gostava nem um pouco da expressão.

- É quando você está cheia de razão, você está certa sobre tudo. Você é uma garota e age tipo: uau, batam palmas, pois tudo o que ela diz é certo. Para mim, não existe certo todo o tempo, então por isso não gosto do termo, mas ok.

Certos internautas lembraram o fato de que, durante o BBB20, o termo Fada Sensata foi muito utilizado nas redes para definir a competidora Manu Gavassi, à quem Anitta, diferentemente de outros famosos, não declarou apoio. Por conta disso, a crítica da cantora à expressão acabou sendo vista por alguns como uma indireta à estrela de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim.

Nos comentários de um vídeo, que mostra o trecho em que a cantora critica o termo, compartilhado por uma página no Instagram, Anitta rebateu essas acusações, declarando que nunca gostou do termo desde que ele havia sido criado:

Só um esclarecimento... eu não escolhi falar sobre isso do nada, de maluca... me pediram para traduzir gírias brasileiras e dizer minha opinião sobre elas. Ponto. Essa gíria existe antes do BBB, e minha opinião é a mesma desde sua aparição. Tem outros vídeos super legais, não só de outras gírias bacanas como também de costumes brasileiros que apresentei em várias entrevistas. O dia que derem a mesma repercussão para coisas relevantes quanto dão para coisas bobas a gente caminha pra frente. Beijão de luz.

Problemas com a Prefeitura do Rio

Anitta lançou nesta sexta-feira, dia 18, a música Me Gusta, feat com Cardi B. Trabalhando na divulgação da faixa, a cantora irá se apresentar no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, nos Estados Unidos. A intenção era gravar sua participação em diferentes pontos turísticos do Rio de Janeiro, mas a artista acabou sendo barrada pela burocracia da Prefeitura do município.

De acordo com o jornal Extra, depois que a situação ficou conhecida na internet, o órgão público se pronunciou através de uma nota, afirmando que iria ajudar a cantora:

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Especial de Turismo e Legado Olímpico (Seturleo) informa que após o conhecimento da publicação, fez contato com a produção da cantora, e se colocou à disposição para ajudar no que for possível, explicou que não é uma questão de governo e nada tem a ver com período eleitoral. Informou à equipe ainda que os atrativos turísticos não são administrados pela Prefeitura.

Procurada pelo veículo, no entanto, Anitta revelou que não foi exatamente esse o retorno que obteve dos servidores municipais:

Não foi essa resposta que a gente recebeu deles [risos]. É que com milhares de mensagens e ligações cobrando a coisa muda de figura, né? A gente agradece, mas agora já ficou muito em cima da hora e não vai dar para viabilizar. Talvez para uma próxima. Aí a gente já pede direto na Internet agora que viu que as coisas só funcionam na base da exposição. Em vez de ligar, preencher papel, fazer tudo certinho... Ê Brasilzão de meu Deus