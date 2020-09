Mayra Cardi diz que ainda ama Arthur Aguiar: - De uma outra forma, mas sim

18/09/2020 | 13:10



Mayra Cardi marcou presença no The Noite na última quinta-feira, dia 17. Além de falar que gostaria de esfregar o rosto de Arthur Aguiar no asfalto até ver sangue, a life coach falou abertamente sobre o fim de seu casamento que deu o que falar - afinal, diversas traições foram expostas e, depois, ela chegou a perdoar o ex-amado.

Primeiro, ela disse:

- Eu acho difícil terminar relacionamento porque até então, sempre que eu encerro um relacionamento, eu ressignifico. Eu não deixo de amar a pessoa. Eu amo de uma outra maneira. Pelo menos os [relacionamentos] bacanas são assim.

Questionada se ama o Arthur, Mayra, que está tentando se relacionar com mulheres, esclareceu:

- De uma outra forma, mas sim. Com certeza. Amo todos que passaram pela minha vida. Eu não saio colocando qualquer pessoa na minha vida. Aquela pessoa teve um significado importante e não importa o que ela fez, positiva ou negativamente, você é quem você é graças às pessoas que passaram na sua vida. Então eu sempre acho muito importante que você guarde de uma forma positiva.

Já que ela é uma pessoa pública, Mayra recebeu críticas e apoio:

- É impossível agradar a todos. Sempre vai ter gente que fala mal, que fala bem, sempre vai ter gente que gosta e não gosta. Uma coisa que eu tenho feito e gostado de fazer é passar também as partes ruins da minha vida. Nós artistas - e cada um está no direito de fazer o que quer - a gente sempre passa as coisas legais e positivas e isso de uma certa forma vai frustrando as pessoas: Putz, tudo é perfeito e a minha vida não é, a minha vida é uma m***a. E as pessoas vão entrando em depressão, vão comparando, ou vivendo de crise de ansiedade porque fica olhando o Instagram de todo mundo perfeito ou de depressão do que nunca teve. Então eu tenho passado as coisas ruins que me acontecem, tenho gostado muito de ser mais verdadeira, não só com o público. Mas ser transparente comigo mesma. Não fico carregando e nem colocando máscara de nada.

A mãe de Sophia ainda disse:

- Isso foi uma grande surpresa pra mim. A quantidade de pessoas que não entendem o que é um perdão de verdade.