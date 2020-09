Doutores da Alegria fazem 'live' para comemorar 29 anos de existência

18/09/2020 | 13:05



São 29 anos de existência dos Doutores da Alegria. Quase três décadas de diversão para pacientes internados em hospitais de todo o Brasil. O grupo, fundado pelo ator Wellington Nogueira, merece comemorar uma data tão especial. E, para isso, fará uma "live" nesta sexta-feira, 18, às 19h, intitulada "Doutores da Alegria Conta Causos".

Com direção artística de Ronaldo Aguiar e David Taiyu, a transmissão ao vivo na internet será feita pelo canal oficial no YouTube e na fanpage do Facebook.

Esta edição da "live" dos Doutores da Alegria reunirá pessoas que atuam há anos pela organização e que ajudaram a construí-la, compartilhando histórias e experiências vivenciadas ao longo de suas respectivas trajetórias, de forma lúdica: Angelo Brandini, da criação artística, Thais Ferrara e Heraldo Firmino, da Escola Doutores da Alegria, o ator do elenco de Recife Marcelino Dias e a pesquisadora Morgana Masetti, autora do primeiro estudo sobre o trabalho dos 'besteirologistas' nos hospitais. A "live" tem o apoio do Ministério do Turismo.

Pela primeira vez longe das unidades de saúde pública devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, os Doutores da Alegria seguem se adaptando para que a relação entre palhaços e pacientes possa estar viva, mesmo em tempos de distanciamento social. Os atendimentos em hospitais seguem de maneira virtual com o "Plantão Besteirológico", por meio de tablets e em parceria com profissionais de saúde.

Outras ações que foram implementadas na quarentena são o "Delivery Besteirológico", uma série de vídeos criados pelos artistas em confinamento, o "Festival Miolo Mole", o primeiro evento virtual da associação, com sete horas de transmissão, e uma websérie inspirada na festa de São João, além de lives quinzenais.

Serviço:

Doutores da Alegria Conta Causos

Quando: sexta-feira, 18 de setembro, às 19h

Onde: Transmissão pelo Facebook (www.facebook.com/doutores) e Youtube