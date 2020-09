Lobo escolhe diretor do Ciesp como candidato a vice

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 12:40



Pré-candidato ao Paço de Santo André pelo Patriota, o vereador Sargento Lobo terá como companheiro de chapa Emanuel Teixeira (Patriota), vice-diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) municipal, também responsável pelas unidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O parlamentar já havia adiantado proposta de ter número dois ligado à área de desenvolvimento econômico e empresariado na tentativa de agregar ao seu nome no páreo. A decisão de dobrada pura foi anunciada na manhã de hoje pelo próprio parlamentar em suas redes sociais.

“Esperamos por questão técnica, de melhor avaliação da política e das políticas públicas de Santo André, baseado no anseio do andreense. Sabemos que Santo André é muito maior do que tem se apresentado. Fala-se quem ganha: grupos de poder que têm gerido a cidade há mais de 30 anos, levando à pobreza, enfraquecimento econômico, entroncamento na mobilidade e às dificuldades na segurança pública. Isso leva cidade a uma faixa vermelha. Quem vai investir em cidade que não traz segurança, não tem viabilidade?”, sustentou Lobo, referindo-se sobre o perfil do vice.

Emanuel requisitou licença do posto do Ciesp nos últimos dias e será candidato a cargo eletivo pela primeira vez. “Estamos aqui com propósito de criar ambiente favorável ao empreendimento. Se maltratar o empreendedor só tem uma história a ser contada na frente: a miséria. A maior vítima é o trabalhador desempregado. Reitero: promessa do poder público de ajudar o desempregado não existe. Equação é o empreendedorismo. Eu, com visão empreendedora que sempre tive, não vou deixar de lutar. Por isso, aceitei o desafio. Não estava no meu radar, não era meu sonho de consumo, mas não pude me furtar a isso por até clamor de pessoas amigas. É possível, sim. O que está aí é mesmice. Avaliem o que aconteceu com a cidade nas últimas três décadas. É pura constatação. Estou à disposição de lutar por cidade melhor”, pontuou o dirigente da entidade.

Policial militar licenciado, Lobo está no segundo mandato na Câmara e irá entrar pela primeira vez na disputa majoritária. Ele aposta as fichas na defesa do discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), levantando a bandeira do conservadorismo, da família e da religião, além de se colocar no campo ''''''''antiesquerda''''''''. Apesar de deixar vaga a cadeira no Legislativo, o vereador – morador do Segundo Subdistrito - tenta manter o espaço na casa ao lançar sua mulher no pleito, que se apresenta na pré-campanha como enfermeira Tati Lobo (Patriota).

Em seu debute nas urnas, pelo PDT, Lobo obteve 2.319 votos. Na busca pela reeleição, pelo Solidariedade, ele registrou 4.838 sufrágios. Na empreitada de 2018, mirou, sem sucesso, assento na Câmara Federal. Recebeu 8.726 adesões do eleitorado, na ocasião.