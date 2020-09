Fora da Juventus, Higuaín acerta contrato com time de Beckham nos Estados Unidos

18/09/2020 | 11:50



Fora da Juventus, que já havia anunciado a rescisão de contrato de forma amigável, o centroavante argentino Gonzalo Higuaín já tem um novo time. Nesta sexta-feira, o jogador de 32 anos foi anunciado como novo reforço do Inter Miami, clube da MLS (Major League Soccer) que possui o ex-jogador inglês David Beckham como dono.

"Estamos muito felizes por fecharmos o negócio com Gonzalo e somarmos um experiente goleador, que brilhou nos melhores times e ligas do mundo", comentou Paul McDonough, diretor esportivo da equipe dos Estados Unidos, em um comunicado divulgado nas redes sociais e no site oficial do clube da Flórida, que faz sua primeira temporada na MLS.

Higuaín foi contratado para a vaga de "Designated Player", que significa que ele pode receber acima de um teto salarial imposto pela MLS. O argentino é mais um nome de destaque internacional a atuar na liga, que já teve o brasileiro Kaká, sueco Zlatan Ibrahimovic e os ingleses Steven Gerrard, Frank Lampard e Wayne Rooney.

No Inter Miami, Higuaín será o novo camisa 9 e vai se juntar ao ex-companheiro de Juventus, o francês Blaise Matuidi. "Quero agradecer ao Inter Miami pelo esforço que fez para me contratar. Acredito que será uma grande experiência na minha vida. É o que buscava: uma nova experiência, uma nova liga e uma cidade agradável. Estou muito feliz de estar aqui", afirmou o argentino no comunicado oficial de sua contratação.

Con sua chegada ao Inter Miami, Higuaín encerra uma larga passagem pelo futebol europeu. Ela começou em 2006 no Real Madrid, onde jogou por sete temporadas. Da Espanha foi para a Itália, onde primeiro atuou no Napoli de 2013 a 2016. Saiu do clube napolitano e foi para a rival Juventus, onde fez 149 partidas com 66 gols marcados e 16 assistências. Foram três títulos do Campeonato Italiano, além de outros dois da Copa da Itália.