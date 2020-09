5 casas para alugar no Brasil que lembram outros países

Redação

18/09/2020 | 11:18



Alguns viajantes não perdem a oportunidade de tirar o passaporte do fundo da gaveta, fazer as malas e realizar uma viagem internacional. Mas, enquanto ainda não é possível viajar para longe, saiba que dá para aproveitar uma série de atrações no Brasil inspiradas em outros países. Inclusive casas para alugar na temporada.

A Vrbo, empresa de aluguel de casas, separou opções que remetem a Grécia e Bali, por exemplo. A primeira delas em Arraial do Cabo, e a segunda em Ubatuba. Confira essas e outras oportunidades

Casas para alugar inspiradas em outros países

1 – Um pouquinho de Bali em Ubatuba (SP)

Para quem sonha visita a ilha de Bali, na Indonésia, esta casa para alugar em Ubatuba pode ser um aboa pedida. Com decoração importada do destino asiático e arquitetura de palafita, a residência tem cinco quartos, ar condicionado em todos os ambientes, varanda, churrasqueira e é cercada pela natureza. Pode acomodar até 13 pessoas.

A tarifa total por noite sai por R$ 3.600, e a diária por pessoa, R$ 277.

Divulgação Casa em Ubatuba acomoda até 13 pessoas

2 – Pedacinho da Grécia em Arraial do Cabo (RJ)

Toda pintada de branco e de frente para o mar, esta casa para alugar duplex em Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, faz os hóspedes se sentirem na ilha de Mykonos.

O local tem três quartos, três banheiros, varanda com vista para o oceano, área gourmet com churrasqueira e capacidade para acomodar até oito pessoas.

A tarifa total por noite sai por R$ 1.600, e a diária por pessoa, R$ 200.

Divulgação Acomodação em Arraial do Cabo suporta até oito pessoas

3 – Casa de estilo normando em Campos do Jordão (SP)

Esta chácara para alugar em Campos do Jordão tem estilo normando e é perfeita para famílias grandes que querem se sentir na Europa de séculos passados.

O local é cercado pela Mata Atlântica, tem salão de jogos, sala com lareira e um terreno verde enorme para adultos e crianças explorarem à vontade. A casa acomoda confortavelmente 12 pessoas.

A tarifa total por noite sai por R$ 896, e a diária por pessoa, R$ 75.

Divulgação Local é cercado pela Mata Atlântica

4 – Estilo mediterrâneo em Búzios (RJ)

Com arquitetura e decoração inspiradas no estilo mediterrâneo, esta casa para alugar em Búzios é uma ótima opção no estado do Rio de Janeiro.

Situada entre as praias de Ferradurinha e Geribá, a charmosa residência tem vista para o mar, piscina com borda infinita, hidromassagem, sauna e três quartos, podendo acomodar até seis pessoas para um fim de semana de conforto e tranquilidade.

A tarifa total por noite sai por R$ 1.196, e a diária por pessoa, R$ 200.

Divulgação Casa fica entre as praias de Ferradurinha e Geribá

5 – Alemanha em Canela (RS)

Enquanto ainda não dá pra visitar a Alemanha, uma opção é ficar nessa casa em Canela, no Rio Grande do Sul.

O imóvel está localizado bem no centro da charmosa cidade, tem ótimo custo-benefício e conta com três quartos, sala com lareira, estacionamento privativo e uma bela decoração. A casa acomoda até 14 pessoas, que podem parcelar o aluguel em até 12 vezes sem juros.

A tarifa total por noite sai por R$ 389, e a diária por pessoa, R$ 30.

Divulgação Casa está localizada no centro da cidade

Destinos nacionais que são um espetáculo da natureza

