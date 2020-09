Munik Nunes denuncia ex-mulher de seu ex-namorado, Dudu, após briga em supermercado

18/09/2020 | 11:11



Munik Nunes registrou na última quinta-feira, dia 16, um boletim de ocorrência contra Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu, do Palmeiras, com quem ela já se relacionou no passado. Segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, a vencedora do BBB16 esteve na 9ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, Pirituba, em São Paulo, depois de ter discutido e quase brigado com a mulher em um supermercado no começo dessa semana.

A publicação afirma que na última segunda-feira, dia 14, Munik e Mallu se encontraram no estabelecimento e foi necessária a intervenção do cantor Caio César, namorado da ex-BBB. Por conta disso, ela achou melhor procurar a polícia para pedir uma medida protetiva.

A jornalista entrou em contato com a assessoria de Munik, que se limitou ao dar detalhes sobre o episódio no supermercado, afirmando apenas que ela está bem e tranquila agora.

Nas redes sociais, Munik não se pronunciou sobre o assunto. Já Mallu, publicou no Instagram Stories duas mensagens.

Ela quer fama... Ex do meu ex, disse.

Munik e Dudu tiveram um breve relacionamento no início do ano e terminaram depois de uma confusão envolvendo o trio. Vale dizer que essa não é a primeira vez que a ex-BBB acusa Mallu de ataques. Em março, quando confirmou que estava namorando Dudu, Munik comentou com seus seguidores no Instagram que Mallu amassou o carro do atleta assim que soube do romance.