18/09/2020 | 08:12



A Petrobras deu iniciou nesta quinta-feira, 17, a divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda da totalidade de suas ações na Araucária Nitrogenados (Ansa), localizada em Araucária (PR). De acordo com o comunicado, a Ansa possui uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção de 1.975 toneladas/dia de ureia e 1.303 toneladas/dia de amônia, que encontra-se atualmente hibernada. A petrolífera ressalta ainda que a retomada da produção ou a sua transformação para outro fim será de responsabilidade do futuro comprador.