PM da região inicia capacitação integrada com as forças táticas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 00:01



A PM (Polícia Militar) do Grande ABC iniciou, nesta semana, treinamento de atuação tática em conjunto com as forças táticas e Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) dos batalhões da região. Cerca de 179 profissionais participam da primeira capacitação, entre eles, policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), que atende as cidades de São Bernardo e São Caetano, profissionais do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) responsável pela cidade de Santo André, do 24º BPM do município de Diadema e o 30º BPM de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.



O treinamento contínuo prevê unificação de doutrina das equipes, visando a atuação tática das forças em futuras ocorrências integradas. A capacitação ainda visa o entrosamento dos profissionais, melhorando a qualidade dos serviços prestados, principalmente em operações de porte maior de integração. Segundo o comandante do CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – responsável pelo Grande ABC –, coronel Renato Nery Machado, os treinamentos acontecerão mensalmente e, por enquanto, não há prazo para término. Em cada período de treinamento a capacitação abordará um tema diferente e, neste primeiro ciclo, o assunto escolhido foi a conduta de patrulha em local de alto risco, trabalho coordenado pela capitão da PM e comandante da Força Tática do 10º BPM Tatiana Zaupa.



“Este suporte técnico e aprimoramento profissional é muito importante para que a prestação de serviço à população sempre seja melhorada. O treinamento (inicial) foi bom e muito bem aproveitado pelos profissionais. As instruções continuarão ainda com vários temas”, detalha coronel Nery. “Tivemos uma atuação, recentemente, na qual precisamos trabalhar em conjunto com estas tropas, em uma reintegração de posse em Diadema. A atuação foi perfeita, não houve falhas, mas entendemos a necessidade de maior entrosamento dos profissionais”, acrescenta Nery.



O caso citado pelo coronel foi a reintegração de posse em terreno de Diadema, embaixo da Rodovia dos Imigrantes, em área de domínio da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), em agosto. Na ocasião, os policiais chegaram por volta das 6h e logo depois moradores atearam fogo nos barracos onde moravam cerca de 180 famílias, que foram retiradas do local.



O treinamento da PM foi realizado no Clube de Tiro e Escola de Treinamento Tático Assault, localizado na Rodovia Caminho do Mar, em São Bernardo.



Baep apreende 2,6 toneladas de drogas



A SSP (Secretaria da Segurança Pública) apresentou balanço das atividades do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), localizado no Jardim do Mar, em São Bernardo. Criado em abril de 2019, o equipamento já apreendeu 2,6 toneladas de drogas, recuperou 163 veículos, produtos de roubo ou furto, além de ter prendido 1.228 pessoas e ter tirado de atividade 74 armas de fogo ilegais. Os dados foram contabilizados até julho deste ano.



Uma das ocorrências citadas pela SSP como destaque aconteceu em julho. A equipe do 6º Baep prendeu três homens em flagrante com duas toneladas de entorpecentes no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Uma parte das drogas estava escondida em meio a carga de milho. Na ocasião, outros dois automóveis também foram apreendidos.



Ainda de acordo com as informações da pasta, o batalhão conta, atualmente, com frota de 30 viaturas e mais de 250 profissionais que passaram por treinamento coordenado e aplicado pelo CPChq (Comando de Policiamento de Choque), contendo as disciplinas específicas da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), do 2º e 3º Batalhões de Policiamento de Choque, do COE (Comando e Operações Especiais) e do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).



O trabalho realizado na unidade de São Bernardo se integra a outros 12 batalhões especializados espalhados pelo Estado, instalados nas zonas Leste e Central da Capital, além das cidades de Barueri, Campinas, Santos, São José dos Campos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba e Bauru.