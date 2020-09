Papa assina dia 4 de outubro Encíclica com reflexão sobre a fraternidade

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 00:01



O papa Francisco assina no dia 4 de outubro sua Encíclica (grau máximo das cartas pontifícias), que terá como título Fratelli Tutti (Todos Irmãos, em português). O texto abordado pelo jesuíta argentino trará reflexão sobre fraternidade e amizade social em tempos da pandemia do novo coronavírus.



O ato será realizado na cidade de Assis, na região de Úmbria, na Itália, onde viveu e está sepultado Giovanni di Pietro di Bernardone, conhecido como São Francisco de Assis. Esta será a quarta visita do papa à cidade desde que assumiu o papado, em março de 2013.

A assinatura será realizada após a celebração de missa na basílica inferior, e sem a presença de fiéis, como medida de precaução por causa da pandemia da Covid-19.



Professor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (PUC-SP) e pároco da Paróquia Nossa Senhora da Candelária, em São Caetano, padre Felipe Cosme Damião Sobrinho explica que o documento vai falar do caminho da igreja no mundo diante da realidade da pandemia.



“As encíclicas sociais, no seu conjunto, são indicativos seguros baseados na doutrina e tradição da igreja para que possa dar testemunho coerente do evangelho diante das provações das dificuldades e na defesa da vida integralmente”, diz. Segundo o padre, a mensagem será de esperança, “não somente aos fiéis católicos, mas a todos os homens e mulheres de boa vontade”.