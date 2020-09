Cachorrão volta à ação contra o Desportivo Brasil

Dérek Bittencourt

18/09/2020 | 00:01



Depois de seis meses, o Campeonato Paulista da Série A-3 está de volta. E, consequentemente, será reiniciado o sonho de 16 equipes em conquistar o acesso para o segundo nível do futebol estadual, entre eles o EC São Bernardo, que ocupava a vice-liderança da competição quando houve a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. E o Cachorrão entra em campo a partir das 15h, no Estádio 1º de Maio, para enfrentar o Desportivo Brasil, oitavo colocado na classificação.

“Estamos ansiosos pela volta por conta do tempo parado. Vamos em busca do resultado positivo, colocando em prática tudo que treinamos nesses dias. O time evoluiu tecnicamente e taticamente, e o objetivo é voltar ao ritmo que estávamos antes da parada”, afirmou o técnico Renato Peixe, que perdeu poucas peças durante a paralisação e ainda ganhou seis reforços. “Conseguimos repor as saídas com atletas que têm qualidades. Por isso, na minha visão melhoramos nesse sentido. Agora é mostrar isso em campo e conseguir a classificação o mais rápido possível. Sabemos da importância de conquistar pontos nessa próxima partida para a sequência do torneio”, declarou.

Para a partida de hoje, no entanto, o treinador terá dificuldades para armar o time em razão de lesão (Raul e Willian), suspensão (Felipe e Vitor Sapo) e até mesmo Covid-19 (não revelados).