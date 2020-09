Diante de polêmica, projeto de permuta de áreas é adiado em Sto.André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



17/09/2020 | 23:04



Em sessão realizada ontem em ambiente virtual, o projeto do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que trata de permuta de áreas e reconstrução da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Guiomar via iniciativa privada, foi adiado na Câmara. Diante de polêmica dada nos bastidores, levantada por partidos de oposição, a base de sustentação ao Executivo evitou colocar a matéria em votação, uma vez que há necessidade de 14 crivos favoráveis – dois terços – para sua aprovação.



Na plenária de forma on-line, não há segurança em relação ao quórum presente. A apreciação seria definitiva. Isso porque, na terça-feira, o Legislativo deu aval, em primeira discussão – foram 14 sim, cinco votos contrários, do PT, e duas ausências. Na ocasião, técnicos da Prefeitura compareceram na casa para apresentar detalhes do projeto e esclarecer questionamentos dos parlamentares. A proposta tende a ser analisada novamente na sessão de terça-feira, quando é efetivada a sessão presencial.



O texto abrange a desafetação de espaço público, da UBS, situada na Rua das Silveiras, que tem 3.250 metros quadrados. A troca se dá por outro terreno, de 968 metros quadrados, próximo ao local, onde o terceiro ficará responsável por erquer o novo equipamento de saúde. Por conta da diferença de tamanho e valores, a proposta inclui contrapartidas no valor de R$ 3,8 milhões, como revitalização da praça do entorno e reforma do antigo prédio da Defesa Civil.



Líder do governo na casa, o vereador Fábio Lopes (Cidadania) ponderou ter identificado críticas no meio político apenas do lado da oposição eleitoral, alegando que, se houver ciência do teor integral da proposta, a polêmica cessaria. Segundo ele, o adiamento, contudo, não teve influência desta pressão. “Oposição por oposição não funciona. É projeto importante, não me sinto à vontade de fazer no virtual. Ele resolve, ao mesmo tempo, a questão da reestruturação da UBS, mobilidade, revitalização do entorno, sem dinheiro da Prefeitura. Tudo com transparência. Só vejo vantagem, não enxergo prejuízo ao erário.”