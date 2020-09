O batismo das primeiras câmeras

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 00:01



A inauguração

Texto: Antonio de Andrade

Inicialmente, a primeira transmissão estava programada para as 17h. Ocorreu um atraso de meia hora por problemas em uma câmera. A solenidade ocorreu no edifício sede dos Diários e Emissoras Associados, em São Paulo – complexo de jornais de propriedade de Assis Chateaubriand e localizado na Rua Sete de Abril, 230.

O bispo auxiliar de São Paulo, dom Paulo Rolim Loureiro, realizou a consagração e batismo das câmeras e dos estúdios. Entre os inúmeros convidados a presença do candidato ao governo paulista, Lucas Nogueira Garcez, que seria eleito em 3 de outubro.

Assis Chateaubriand leu um discurso tendo ao seu lado o apresentador Homero Silva. A decoração do cenário ficou restrita a uma bandeira paulista. Após o evento o equipamento foi transportado para o improvisado estúdio de televisão instalado no bairro do Sumaré, na Cidade do Rádio (rebatizada como Cidade do Rádio e Televisão). No local funcionavam duas emissoras de rádio dos Diários Associados: Tupi e Difusora.

PARA LER

Nossa próxima atração: o interprograma no Canal 3. Livro de memórias do professor Mario Fanucchi (Editora da Universidade de São Paulo), 1996.

Um campinho de peteca

Texto: Fernando de Morais (*)

Era uma tarde de fevereiro de 1949 e o jovem radioator Walter Forster matava o tempo jogando uma partida de peteca no pátio da Rádio Difusora de São Paulo, no Alto do Sumaré, em companhia dos radialistas Cassiano Gabus Mendes e Dermival Costa Lima.

... No meio do jogo, a quadra improvisada é invadida por Assis Chateaubriand de terno preto de lã e chapéu gelot na cabeça, acompanhado de um grupo de homens, todos de paletó e gravata, trazendo nas mãos pedaços de papel, trenas e diagramas.

Empurrando os jogadores de peteca com o ombro, Chateaubriand tira do bolso do paletó um pedaço de giz e vai riscando o chão e dando ordens em voz alta ao homem que estendia a trena sobre o cimento:

– Aqui vai ser o estúdio A. Agora espiche a trena para o lado de lá, ali vai ser o estúdio B. Veja se confere com o mapa.

Walter Forster se aproxima cautelosamente do patrão e pergunta:

– Mas, doutor Assis, o senhor está pretendendo acabar com o nosso campinho de peteca?

Sem se levantar por completo, ele apenas ergue os olhos com desdém:

– Vocês vão jogar peteca no diabo que os carregue: aqui vão ser os estúdios da TV Tupi.

O dono dos Diários Associados tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, onde entregara 500 mil dólares que representavam a primeira prestação de uma compra total de trinta toneladas de equipamentos no valor de 5 milhões de dólares.

(*) Trecho do livro ‘Chatô, o Rei do Brasil’ (Companhia das Letras, 1994), destacado pelo professor Andrade.

Diário há meio século