Professor Betinho escolhe PM para vice

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



17/09/2020 | 20:10



Candidato do PSL ao Paço de Mauá, o vereador Professor Betinho escolheu Dante Mesquita Junior (PSL), conhecido como Tenente Mesquita, para ocupar a vaga de vice em sua chapa. O parlamentar anunciará a dobrada nesta sexta-feira.

Betinho era um dos únicos candidatos à sucessão do prefeito Atila Jacomussi (PSB) que ainda não havia definido o parceiro de chapa. O parlamentar foi confirmado como prefeiturável do partido no fim de semana, em convenção do PSL. Na terça-feira, Atila bateu o martelo no nome de Israel Aleixo, o Bell (PSB), como vice.

A escolha por Mesquita, que é policial militar da reserva, vai de encontro com a identidade que o PSL construiu desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que deixou a sigla no ano passado a fim de asfaltar a criação de nova legenda, o Aliança pelo Brasil. "O Tentente Mesquita é bacharel em Direito, pós graduado em direito militar, é atleta, partor evangélico e morador do Jardim Zaíra. Tem um currículo grande. É uma pessoa capacitada, tanto tecinicamente quanto emocionalmente. É uma pessoa que vai trabalhar muito, sobretudo na área da segurança na nossa cidade que é uma das áreas mais deficitárias", frisou Betinho.