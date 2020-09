Para combater preços abusivos, Procon realiza fiscalização em supermercados do Grande ABC

Do dgabc.com.br



17/09/2020 | 19:00



Desde o início da semana, agentes do Procon-SP efetuam diligências em supermercados de São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires. A ação faz parte da Operação Preço nas Alturas, que teve início na segunda-feira e tem como objetivo monitorar e combater o abuso de preços de produtos de cesta básica, especialmente do arroz.

A atividade é realizada pelo Núcleo Regional de Santos, que desde o início da pandemia já notificou 261 empresas do ramo alimentício que atuam em todas as cidades do Grande ABC, Baixada Santista e Vale do Ribeira, tendo aplicado R$ 5,3 milhões em multas no período de março a agosto.

“As empresas são notificadas a apresentar as notas fiscais de entrada e os comprovantes de venda dos produtos comercializados atualmente e em meses anteriores, o que possibilita que façamos um comparativo e verifiquemos se a elevação ocorreu sem justa causa ou foi motivada pela alta dos preços decorrente da situação macroeconômica que estamos enfrentando”, esclareceu o coordenador regional do Procon-SP, Fabiano Mariano.

De acordo com Mariano, as fiscalizações prosseguem em todas as cidades da região, e os consumidores que flagrarem preços abusivos podem denunciar pelos canais de atendimento do Procon-SP pela internet (www.procon.sp.gov.br), aplicativo – disponível para Android e iOS – ou redes sociais; para as denúncias, marque @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.