Guarani encerra preparação em Aracaju para duelo contra o Confiança

17/09/2020 | 18:36



O técnico Ricardo Catalá comandou na tarde desta quinta-feira, em Aracaju (SE), a última atividade antes da partida de sexta, contra o Confiança, às 19h15, na Arena Batistão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Cheio de desfalques para este confronto direto contra o rebaixamento - o zagueiro Bruno Silva, o volante Igor Henrique, os meias Giovanny, Arthur Rezende e Lucas Crispim, além do atacante Júnior Todinho -, o técnico não antecipou a escalação.

"Nós avaliamos aquilo que o adversário nos oferece de caminho, avaliamos a semana de treinamento, para tomar a decisão de quem serão os 11 iniciais para representar o clube em cada partida", disse o treinador.

Dos desfalques, apenas Giovanny e Júnior Todinho atuaram no empate sem gols com o Brasil de Pelotas, no último sábado. O volante Marcelo deve reforçar a marcação no meio-campo, enquanto Rafael Costa, Alemão e Waguininho são as opções para o ataque.

Contratado há um mês, o atacante Bruno Paulo, ex-Corinthians e que estava no futebol do Kuwait, foi relacionado pela primeira vez e fica como opção no banco de reservas.

O provável Guarani para esse jogo é este: Jefferson Paulino; Cristovam, Walber, Didi e Bidu; Deivid, Marcelo, Eduardo Person e Murilo Rangel; Bruno Sávio e Waguininho (Rafael Costa ou Alemão).

Apesar de não perder há três jogos, o Guarani tem os mesmos oito pontos do Confiança. Os dois são os primeiros times antes da zona de rebaixamento da Série B.