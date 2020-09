Juventude aproveita fator casa e sai na frente do CRB na Copa do Brasil

17/09/2020 | 18:19



Com um gol em cada tempo, o Juventude deu um importante passo rumo às oitavas de final da Copa do Brasil na tarde desta quinta-feira, ao ganhar do CRB, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela partida de ida da quarta fase.

Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O Juventude pode perder por até um gol de diferença, enquanto o CRB tem que ganhar por três ou mais. Em caso de vitória alagoana por dois de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

A etapa inicial foi marcada por polêmicas. Cada time reclamou de um pênalti não marcado. Mas quem levou a melhor foi o Juventude. Aos 33 minutos, Igor aproveitou sobra de escanteio e chutou. A bola desviou em Reginaldo antes de entrar.

O CRB pareceu que não voltou do intervalo e foi totalmente dominado pelo Juventude. A pressão surtiu efeito aos 35 minutos. Dalberto tocou para trás e Wagner, de carrinho, ampliou para o time gaúcho.