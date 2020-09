Cleson Alves recua e declara apoio a Akira Auriani

Daniel Tossato



17/09/2020 | 18:11



Ex-vereador por Rio Grande da Serra, Cleson Alves (Republicanos) retirou o nome da disputa ao Executivo e decidiu apoiar o vereador licenciado e candidato a prefeito da cidade Akira Auriani (PSB).

A decisão surgiu durante a convenção em que o nome de Cleson Alves seria homologado para a disputa da eleição que tem previsão para ocorrer em novembro deste ano. O ex-vereador deu sinal de que poderia retirar o nome da disputa, já que até o último momento ainda não havia escolhido nome de candidato a vice-prefeito.

“Infelizmente tive que recuar e decidi apoiar o candidato Akira Auriani”, declarou Alves. Nos bastidores, havia a intenção de que o republicano fosse escolhido para compor chapa com Auriani na vaga de vice, mas as conversas não avançaram. O anuncio oficial do apoio deverá ser feito amanhã.

Em 2016, Cleson Alves concorreu ao Paço, mas pelo PMB, e obteve 2.595 votos.