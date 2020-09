Bolsa feminina que aparece em foto de Whindersson Nunes é da esposa de um amigo dele

17/09/2020 | 17:10



Como você viu, Whindersson Nunes resolveu fazer uma viagem para Tulum, no México. Acontece que a atitude teria preocupado alguns amigos do humorista, já que ele teria optado por se isolar após a confirmação do namoro da ex-esposa, Luísa Sonza, com o cantor Vitão. Entretanto, logo um novo rumor começou na internet: será que Whindersson estaria acompanhado nesta viagem?

Diversos fãs notaram que uma bolsa feminina apareceu atrás de algumas fotos novas publicadas pelo comediante. Rapidamente, as pessoas começaram a especular sobre o artista estar vivendo um affair com uma nova pessoa. Mesmo com tanto barulho, Whindersson não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais - e os boatos chegaram ao fim nesta quinta-feira, dia 17, praticamente do mesmo jeito que surgiram: através do Instagram.

Sim, o humorista não está sozinho nesta viagem - ele está acompanhado de Felipe Augusto Pires. Segundo informações do jornal Extra, Felipe está assessorando Whindersson e o irmão dele durante este período em Tulum.

Mas e a bolsa?, você nos pergunta. A bolsa pertence a Cintia Domingos, esposa de Felipe. Simples, não é?

Para a tristeza de muitos (ou não), não foi dessa vez que Whindersson engatou um novo relacionamento. Mas talvez isso não demore tanto para acontecer. Quem sabe...