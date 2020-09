João Brigatti não descarta mudanças na Ponte para confronto direto pela Série B

17/09/2020 | 17:05



A escalação da Ponte Preta para o confronto direto contra o Operário-PR, neste sábado, no Moisés Lucarelli, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, só será conhecida após uma conversa de João Brigatti com o departamento médico.

Logo após o empate com o América-MG, por 2 a 2, na última quarta-feira, em Campinas, pela quarta fase da Copa do Brasil, Brigatti evitou fazer qualquer projeção do time titular, mas não descartou mudanças.

"A Série B precisa de vigor. Vamos conversar. O Operário é forte fisicamente, vai exigir demais da Ponte. Logicamente que poderemos ter mudanças, dependendo da situação dos atletas, mas vamos conversar", comentou o treinador.

Tudo indica que o experiente meia Camilo ainda não reúna condições de jogo para este confronto. Por outro lado, o atacante Zé Roberto pode voltar ao time titular, assim como o zagueiro Luizão, que cumpriu suspensão automática na última rodada da Série B.

A partida deste sábado é de extrema importância. A Ponte Preta está na terceira colocação, com 17 pontos, dois a mais que o Operário, sétimo colocado.