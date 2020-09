Neymar está na lista de candidatos ao prêmio de destaques da Liga dos Campeões

17/09/2020 | 16:25



A Uefa anunciou nesta quinta-feira os nomes dos candidatos aos prêmios de melhor jogador por posição da última Liga dos Campeões. Curiosamente sem as presenças de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, a disputa tem Neymar como finalista. Os nomes dos ganhadores vão ser divulgados em 1º de outubro, com a divisão do time de acordo com as diferentes posições: goleiro, defensores, meias e atacantes.

O grande campeão da temporada, o Bayern de Munique, é quem colocou mais jogadores na lista de candidatos: são sete. O Paris Saint-Germain vem logo atrás, com três nomes. Destaque da equipe francesa, Neymar foi lembrado na lista. Por outro lado, os craques Cristiano Ronaldo e Messi ficaram fora após suas equipes, Juventus e Barcelona, fracassarem na campanha da competição.

Dos 12 nomes presentes na lista final, Neymar é o único brasileiro no páreo. Segundo estatísticas da Uefa, o jogador de 28 anos disputou sete jogos, marcou três gols e deu quatro assistências na competição. Entre os candidatos ao prêmio de melhor atacante, Neymar terá dois grandes concorrentes: o colega de time Mbappé e o artilheiro do torneio, Robert Lewandowski, autor de 15 gols.

No ano passado os ganhadores desta premiação por posição foram o goleiro Alisson e o zagueiro Van Dijk (ambos do Liverpool), o meia De Jong (Ajax) e o atacante Messi (Barcelona). O anúncio dos ganhadores de 2020 será na mesma noite do sorteio da fase de grupos da próxima temporada da Liga dos Campeões.

FINALISTAS

Goleiros

Jan Oblak, do Atlético de Madrid

Manuel Neuer, do Bayern de Munique

Keylor Navas, do Paris Saint-Germain

Defensores

David Alaba, do Bayern de Munique

Alphonso Davies, do Bayern de Munique

Joshua Kimmich, do Bayern de Munique

Meias

Kevin De Bruyne, do Manchester City

Thomas Müller, do Bayern de Munique

Thiago Alcantara, do Bayern de Munique

Atacantes

Robert Lewandowski, do Bayern de Munique

Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain

Neymar, do Paris Saint-Germain