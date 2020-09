Glamour Garcia relembra relacionamento abusivo e fala de cirurgia de redesignação sexual: - Estou decidida

17/09/2020 | 16:11



Glamour Garcia participou do quadro Palavra-Chave, do programa SuperPop, e relembrou o sucesso durante sua participação na novela A Dona do Pedaço, onde deu vida à Britney. Em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez, Glamour confessou que se sentiu sufocada com tanta exposição.

- Acho que todo mundo se projetou demais em mim quando fui a primeira trans a participar de uma novela das nove, a primeira trans vencedora de um prêmio tão importante, mas ninguém estava exatamente no meu lugar, desabafou, fazendo referência ao Troféu Domingão, que ganhou em 2019 como Melhor Atriz Revelação.

Glamour ainda contou que fará a cirurgia de redesignação sexual entre o fim deste ano e o começo do ano que vem. Caso você não saiba, o procedimento é realizado para mudar as características sexuais/genitais da nascença de um indivíduo para aquelas socialmente associadas ao gênero que ele se reconhece. No caso, a artista é uma mulher trans.

- Estou nesse caminho faz um tempo. Agora é uma fase mais dos laudos, diagnósticos, etc. Já uma fase mais final mesmo e estou decidida!

A atriz também relembrou o relacionamento abusivo que viveu com Gustavo Dagnese.

- Acho que ele foi ficando mais abusivo conforme fui ficando mais em evidência na classe artística, e essa falta de compreensão começou a se tornar mais do que agressão psicológica, se transformou em agressão física. Eu o amava tanto que quando isso começou a acontecer, eu fiquei perplexa, fui me fechando e isso foi me deprimindo. Me perdi nesse sentimento de depressão porque não conseguia entender o motivo de tanto amor por alguém. Eu não tinha esse retorno e de repente esse sentimento se transformou em ódio.

O SuperPop com a participação de Glamour Garcia vai ao ar nesta quinta-feira, dia 17, às 22h30, na RedeTV!.