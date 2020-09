Vereadores de Ribeirão voltam a adiar discussão sobre redução de salários

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/09/2020 | 15:40



Pela segunda vez, os vereadores de Ribeirão Pires adiaram apreciação de projeto que prevê redução salarial de 20% para parlamentares, secretários, vice-prefeito e prefeito para a próxima legislatura. A apreciação do texto foi suspensa por três sessões. Somente os vereadores Amigão D’Orto (PSB), candidato a vice na chapa com o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), Amaury Dias (PSDB) e Anselmo Martins (PL) foram contrários a postergar a votação.

A propositura, assinada por toda a Câmara, deveria ser apreciada na sessão desta quinta-feira (17), depois que, no mês passado, os vereadores manobraram para suspender a avaliação do projeto por duas sessões. Pela sugestão da casa, o prefeito veria reduzidos seus vencimentos de R$ 20.042,34 para R$ 16.033,87. O vice-prefeito, os secretários e os vereadores, que recebem R$ 10.021,17, teriam R$ 8.016,93 de salário.

Inicialmente proposta por Amigão, a proposta sofreu resistência dentro da Câmara, principalmente por parte do parlamentar Flávio Gomes (Cidadania), que afirmou aos colegas que atuaria para barrar a iniciativa, sob alegação de que a redução salarial faria falta para ele ao fim do mês. Como forma de vingança, vereadores sugeriram emenda que prevê retirar o salário do vice-prefeito para a próxima legislatura, o que atingiria Amigão, caso seja eleito no pleito de novembro.

Conforme a LOM (Lei Orgânica do Município), os subsídios do Executivo e do Legislativo devem ser fixados até um mês antes da eleição, ou seja, até dia 15 de outubro - o primeiro turno da disputa eleitoral está marcado para o dia 15 de novembro. Vereadores ouvidos pelo Diário alegam que há movimentação na Câmara para que a propositura seja apreciada no último instante.